Königs Wusterhausen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Dahme-Spreewald erneut gesunken. Das Brandenburger Corona-Dashboard gab am Dienstag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet mit 42,7 an. Am Montag hatte der Wert noch bei 43,2 gelegen. Zwei weitere Menschen haben sich mit dem Corona-Virus nach Behördenangaben infiziert.

Damit setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen Tage weiter beständig fort und die Inzidenz bleibt deutlich unter kritischen Marke von 100. Ab diesem Wert greift deutschlandweit die sogenannte Bundesnotbremse. Den zweiten Tag in Folge wurden am Dienstag zudem keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet. Auch am Montag gab es keine Meldungen über an oder mit Corona Verstorbene.

Kritik an Impfungen ohne Priorisierung

Den Rückgang der Neuinfektionen führen Mediziner und Experten neben den Eindämmungsmaßnahmen auf das Vorankommen der Impfkampagne zurück. Diese unternimmt ab 7. Juni einen Paradigmenwechsel: Auf Wunsch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird zu diesem Datum die Impfpriorisierung aufgehoben. Niedergelassene Ärzte dürfen dann Menschen ab 16 Jahren ohne Priorisierung nach Alter, Vorerkrankung oder Berufsgruppe impfen.

Allerdings kritisieren Mediziner auch in der Region Dahme-Spreewald diese Ankündigung. Da es weiterhin nicht genug Impfstoff gibt, wird die Aufhebung der Priorisierung zu Chaos und Unverständnis bei den Patienten führen, so die Sorge. „Die aktuelle Diskussion um die Erweiterung und gar Aufgabe der Priorisierung ist aus unserer Sicht wenig zielführend – wenn nicht sogar populistisch“, sagt Peter Noack, Facharzt für Chirurgie in Cottbus und Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

Knapper Impfstoff ist Hauptproblem

Der Wegfall der Priorisierungsgruppen wecke in der breiten Bevölkerung Hoffnungen auf schnelle Impftermine, die nicht erfüllt werden könnten. Es werde seiner Ansicht nach viele enttäuschte Impfwillige geben.

„Die Praxen erhalten in dieser und der kommenden Woche lediglich zwölf Impfdosen pro Arzt für Erstimpfungen“, sagte Noack. Diese geringe Menge sei nicht einmal ausreichend für all die Menschen, die bereits priorisiert geimpft werden können. Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, lasse sich die Zahl der verimpften Dosen rasch steigern, erläuterte der Mediziner.

Von Jérôme Lombard