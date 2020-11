Dahme-Spreewald

Rotznasen sind bei Kindern nichts ungewöhnliches, vor allem nicht mitten in der Erkältungszeit. Aber eine Rotznase in Zeiten von Corona kann schnell für Verunsicherung sorgen. Viele Eltern fragen sich: Darf mein Kind mit Schnupfen überhaupt in die Kita? Laufende Kindernasen sind zudem nicht das einzige Problem in den Kitas: Die Corona-Pandemie und die Erkältungszeit sorgen für erheblichen Personalmangel bei den Einrichtungen im Landkreis.

In fünf Kitas im Landkreis meldete das Gesundheitsamt zuletzt positive Corona-Fälle. Verständlich, dass sich viele Eltern und Erzieherinnen und Erzieher Sorgen machen. Das Land Brandenburg hat kürzlich einen Handzettel veröffentlicht, der Eltern als Orientierung dienen soll: Bei leichtem Schnupfen und keinen Vorerkrankungen kann das Kind ruhig die Kita besuchen. Sobald sich die Symptome aber verstärken und auch Fieber hinzukommt, sollten Eltern einen Arzt aufsuchen. Dieser entscheidet dann über die Notwendigkeit eines Corona-Tests.

Es gibt keine eindeutigen Covid-19-Symptome

Diese Entscheidung ist aber oftmals gar nicht so leicht. „Es gibt keine typischen Symptome für eine Covid-19-Erkrankung“, sagt Ralf Steinborn, Kinderarzt in Königs Wusterhausen. Es gebe zwar Erkenntnisse, dass bei Kindern tendenziell weniger Lungensymptome, aber dafür mehr Magen-Darm-Symptome, festgestellt werden. Aber es gibt eben auch infizierte Kinder, die gar keine Symptome zeigen. Gerade mit Blick auf die derzeitige Erkältungszeit rät Ralf Steinborn den Eltern „nicht jedes Erkältungssymptom auf die Goldwaage zu legen.“ Aber bei Fieber oder langanhaltenden Infekten sollten Kinder zum Arzt, daran ändere sich nichts.

Ralf Steinborn nimmt auch bei Kindern Abstrichproben, aber nur bei einem dringenden Verdacht. Denn der Corona-Test ist für Kinder besonders unangenehm: „Wir müssen das ganz tief in den Rachen und auch in die Nase. Das möchte ich Kindern nur antun, wenn es wirklich nötig ist.“ Er versteht, dass sich Eltern nach Sicherheit sehnen, aber auch ein negativer Test sei nur eine Momentaufnahme. Deshalb empfiehlt der Kinderarzt: „Maske tragen und Abstand halten. Wenn alle mitmachen, dann funktioniert das auch.“

Maskenpflicht und feste Gruppen

Diese Regeln stehen auch im Rahmenhygieneplan für Kindertageseinrichtungen, den das Land Brandenburg erst vor einigen Tagen aktualisiert hat: Eltern und Erzieherinnen und Erzieher müssen sowohl beim Bringen, als auch beim Abholen der Kinder eine Maske tragen. Zusätzlich sollten die Gruppenstrukturen so fest wie möglich sein, um bei einem eventuellen Ausbruchs die Schließung ganzer Einrichtungen zu verhindern.

„Die meisten Eltern halten sich an die Maskenpflicht“, sagt Christin Hofmann vom Kreiskitaelternbeirat Dahme-Spreewald. Sie wisse nur von wenigen Fällen bei denen es zu Konflikten mit der Kita gekommen ist, weil Eltern sich weigerten eine Maske zu tragen. Das Thema Schnupfen ist kein großes Thema, die Kitas im Landkreis seien sehr flexibel. „Ein Kind mit einer laufenden Nase wird nicht nach Hause geschickt“, sagt Hofmann. Sie ist froh, dass alle Kitas geöffnet haben und die Eltern nicht wie im ersten Lockdown die Betreuung alleine regeln müssen.

Viele Kitas müssen Öffnungszeiten verkürzen

Das einzige Problem, das Christin Hofmann Sorgen macht, ist der Personalmangel. Im Moment fallen Erzieherinnen und Erzieher aufgrund zunehmender Krankmeldungen oder Quarantänemaßnahmen aus. Königs Wusterhausen meldete zuletzt, dass in den Kitas der Stadt derzeit die Hälfte der Erzieherinnen und Erzieher ausfällt. Die Betreuungszeiten in den Kitas mussten verkürzt werden.

In Eichwalde ist das erst bei einer Kita der Fall. Bei allen anderen gebe es noch keine Engpässe, meldet Bürgermeister Jörg Jennoch. Auch in Wildau ist der Krankenstand derzeit höher. „Das ist üblich zu dieses Jahreszeit, aber wird durch Corona natürlich noch befeuert“, sagt Bürgermeisterin Angel Homuth. In Wildau wurden die Öffnungszeiten aller drei Kitas leicht verkürzt. Solange es sich nur um ein paar Stunden handelt, sei das noch kein Problem, sagt Christin Hofmann. „Aber wenn Kitas schon mittags schließen müssen, wird es für Eltern, die nicht im Home Office sind, schon knifflig.“

Von Lena Köpsell