Dahme-Spreewald

Die Lage auf den Intensivstationen des Landkreises spitzt sich weiter zu. Mehr als 40 Prozent der Intensivbetten im Landkreis sind mit Covid-Patienten belegt. Am Freitag meldete der Landkreis, dass inzwischen neun Patienten invasiv beatmet werden müssen. Das ist der höchste Wert in der aktuellen Corona-Welle. Patienten, die beatmet werden müssen, haben ein deutlich erhöhtes Sterberisiko.

Dass sich die Lage bald entspannt, ist derzeit nicht abzusehen, denn noch immer sind die Infektionszahlen hoch. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit 339 neue bestätigte Corona-Fälle für Dahme-Spreewald. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt damit auf 779 und liegt wieder über dem kritischen Wert von 750. Dahme-Spreewald bleibt damit offiziell ein Hotspot. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gelten weiterhin.

In Schönefeld wird auch Biontech geimpft

Am Freitag meldete der Landkreis zwei weitere Corona-Tote. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der vierten Welle im September steigt damit auf 31. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis 291 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Terminfreie Impfangebote gibt es inzwischen einige im Landkreis. Die überregionale Impfstation in Schönefeld ist dienstags bis samstags geöffnet. Ab kommender Woche steht dort für unter 30-Jährige und Impfwillige mit medizinischer Indikation auch Biontech-Impfstoff zur Verfügung, wie es vom Landkreis heißt. Alle anderen erhalten Moderna.

Im A10-Center in Wildau wird ebenfalls dienstags bis samstags geimpft, allerdings derzeit nur mit einer limitierten Anzahl von Impfdosen. Die Impfstation in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen ist an drei Tagen in der Woche geöffnet. Kommunale Impfangebote ohne Terminvergabe gibt es am Sonnabend im Evangelisch-Freikirchlichen Gemeindezentrum in Zeesen, im Bürgertreff in Halbe und in der Mehrzweckhalle in Mittenwalde.

Von Oliver Fischer