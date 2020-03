Notbetreuung geregelt, drei neue Fälle

Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat am Montagabend eine neue Allgemeinverfügung erlassen und den Betrieb von Schulen und Kitas ab Mittwoch untersagt. Die Schließung gilt auch für alle Horte, Jugendherbergen, Kindererholungszentren und Ferienlager des Landkreises. Ausgenommen sind lediglich Kinderheime, sowie Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und für schwerst mehrfachbehinderte Schüler.

In der Verfügung wurde auch die Notbetreuung für Kinder geregelt. Demnach werden Kita und Schulkinder bis zwölf Jahre in Einrichtungen in den jeweiligen Kommunen betreut. Das gilt – wie in allen anderen Landkreisen auch – aber nur für Familien, in denen beide Elternteile in so genannten kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind. Dazu zählen etwa Gesundheits- und Rettungsdienst, Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Ver- und Entsorgung, Pflegedienst, Justiz, Nahverkehr, Verwaltung, Energiewirtschaft und ähnliche. (Lesen Sie hier, um welche Berufe es genau geht)

Notbetreuung muss beantragt werden

Der Bedarf muss entsprechend nachgewiesen und beantragt werden. Die nötigen Formulare gibt es hier über den Internetauftritt des Landkreises und in den Empfangshallen der Kreisverwaltung in Lübben und Königs Wusterhausen. Gesundheitsdezernent und Vize-Landrat Carsten Saß appelliert aber auch an diese Eltern, alternative Betreuungsmöglichkeiten zu prüfen. „Es geht darum, in der derzeit hochdynamischen Lage, die Infektionsketten zu unterbrechen und Zeit für die Organisation des weiteren Vorgehens zu gewinnen“, so Saß.

Derweil sind am Montag im Landkreis drei neue Infektionen mit Covid-19 im Landkreis bekannt geworden. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen 52 Jahre alten Mann aus Eichwalde, einen 31 Jahre alten Mann aus Mittenwalde und eine 40 Jahre alte Frau aus Königs Wusterhausen. Die beiden Letztgenannten waren kurz zuvor noch in Italien. Alle drei befinden sich laut Auskunft des Landkreises in häuslicher Quarantäne und in stabilem Zustand.

Gesundheitsamt macht nur noch Corona

Das Gesundheitsamt hat seinen Betrieb inzwischen komplett auf Corona ausgerichtet. Einschulungsuntersuchungen entfallen deshalb aktuell. Um den anfallenden Corona-Tests Herr zu werden, sollen die Krankenhäuser im Landkreis demnächst zusätzliche Möglichkeiten für Abstrichuntersuchungen bekommen.

Amtsärztin Astrid Schumann betont aber, dass sich nur Personen testen lassen sollten, die Symptome zeigen. „Für symptomfreie Menschen sind die Testergebnisse im Regelfall negativ“, so Schumann.

KW: Eltern zahlen für Schließzeit keine Beiträge

Das Königs Wusterhausener Rathaus teilt derweil mit, dass Eltern während der Zeit der angeordneten Schließung für nicht betreute Kinder auch keine Kitabeiträge zahlen müssen. Das habe der Hauptausschuss in einer Sondersitzung befürwortet. Diese Regelung soll auch für Einrichtungen freier Träger in der Stadt gelten.

„Der Hauptausschuss am 16. März ist die vorerst letzte öffentliche Sitzung der Vertretung der Stadt Königs Wusterhausen. Deswegen war es in der aktuell bestehenden Notsituation gegeben, per Eilentscheidung diese Regelung zu treffen. Ich bin froh, dass wir diesen Antrag so kurzfristig verabschieden konnten“, sagt Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW).

Trauungen finden noch statt

Die Stadt teilte mit, dass auch geplante Trauungen im Rathaus Königs Wusterhausen sowie in den Trauzimmern in den Kavalierhäusern und in der Villa am See in Wildau grundsätzlich stattfinden können. Allerdings dürfen pro Zeremonie nicht mehr als zehn Gäste inklusive des Hochzeitspaares anwesend sein. Diese Regelung gelte bis auf Weiteres. Heiratswillige können sich mit Fragen an das Standesamt wenden.

Lesen Sie auch:

Von Oliver Fischer