Dahme-Spreewald

Die Notbremse für den Landkreis Dahme-Spreewald ist nun aufgehoben: Am Sonntag wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 73,8 gemeldet. Bereits seit Dienstag liegt der Wert kontinuierlich unter 100, damit konnte in der Nacht zum Montag die Notbremse außer Kraft gesetzt werden. Für die Einwohner in Dahme-Spreewald fällt damit die nächtliche Ausgangsbeschränkung weg, Bücher können in Bibliotheken ausgeliehen und abgegeben werden und Baumärkte können wieder ohne Termin besucht werden – alles unter Einhaltung der üblichen Corona-Regelungen.

Keine weiteren Todesfälle

Im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle zu Samstag um 16 und zu Sonntag noch mal um drei erhöht. Damit wurden im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie bereits 6.836 bestätigte Infektionen registriert. Weitere Todesfälle wurden bis Sonntag nicht vermeldet. Bisher sind 242 Menschen an oder mit Corona im Landkreis gestorben. Derzeit sind 32 Personen mit einer Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung. Laut Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin befinden sich davon aktuell vier Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Zwei Haushalten dürfen sich treffen

Mit dem Wegfall der Notbremse gelten die Maßgaben der Brandenburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung im Landkreis. Das bedeutet, dass Treffen eines Hausstandes mit maximal fünf Personen eines weiteren Haushaltes privat und im öffentlichen Raum erlaubt sind. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Diese Vorgabe gilt auch für Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern.

Baumärkte ab sofort ohne Termin zugänglich

Geschäfte dürfen öffnen, allerdings müssen Termine vergeben und Personendaten erfasst werden. Diese Bedingungen gelten nicht für die davon ohnehin bereits ausgenommenen wie Lebensmittel- oder Getränkemärkte, Direktvermarkter oder Stände auf Wochenmärkten, Buchhandel, Optiker, Blumenläden, Banken, Tankstellen oder Tierbedarfsläden. Körpernahe Dienstleitungen sind gestattet. Touristische Übernachtungen sind weiterhin untersagt, Restaurants dürfen nur Speisen zum Mitnehmen anbieten. Museen können öffnen, es müssen Termine vergeben und Personendaten aufgenommen werden.

