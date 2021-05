Corona in Dahme-Spreewald: Schulen und Horte öffnen wieder

Dahme-Spreewald

Nach einem langem Lockdown sind nun die Weichen auf Öffnung gestellt, zumindest für die Schulen. Das teilte der Landkreis mit und beruft sich auf die erneut angepasste Eindämmungsverordnung vom Brandenburger Kabinett.

Ab dem 31. Mai gehen demnach die Grundschulen komplett zurück in den Präsenzunterricht unter der Voraussetzung, dass der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt. Damit einher geht eine Öffnung der Horte an den Grundschulen. Die weiterführenden Schulen folgen eine Woche später, am 7. Juni.

Sobald alle Schüler wieder am Präsenzunterricht teilnehmen, bleibt es bei der Regelung bis zu den Sommerferien, insofern die Sieben-Tage-Inzidenz nicht erneut den Wert von 100 überschreitet. In dem Fall greift erneut die Bundesnotbremse. Kitaöffnungen hingegen sind nicht an einen Grenzwert der Inzidenz gebunden.

Diese sank im Landkreis entsprechend dem Trend der vergangenen Wochen auch am Freitag und liegt somit derzeit bei 21,7. Elf weitere Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 7021 Infektionen im Landkreis Dahme-Spreewald bestätigt. Davon gelten 96 Personen aktuell als infiziert.

Die Anzahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern in LDS bleibt weiterhin niedrig. Drei Personen müssen derzeit stationär behandelt werden. Laut Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin befindet sich davon ein Patient auf einer Intensivstation. Dieser muss zusätzlich beatmet werden.

Weitere Öffnungsschritte geplant

Einen weiteren Todesfall gab es zudem nicht. Zuletzt meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag eine weitere Person, die im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben ist. Insgesamt gab es im Landkreis bislang 248 Corona-Todesfälle.

Dennoch beruhigt sich die Corona-Lage in Dahme-Spreewald nach wie vor und das Fallgeschehen geht deutlich zurück. Die Überlegung der Landesregierung ist nun, weitere Öffnungsschritte am kommenden Dienstag, dem 1. Juni, zu beschließen.

Die Überlegung ist, Bereiche wie Tourismus, Kultur und Sport sukzessive ab dem 3. Juni zu öffnen. Zudem sollen Hotels und Schwimmbäder ab dem 11. Juni wieder besucht werden können. Auch Messen und Jahrmärkte könnten dann wieder veranstaltet werden.

Von Joice Saß