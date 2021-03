Dahme-Spreewald

Bis Anfang kommender Woche werden im Landkreis Dahme-Spreewald definitiv keine Corona-Verschärfungen in Kraft treten. Denn die Inzidenz ist am Freitag wieder etwas gesunken. Sie liegt aktuell bei 94,3 und damit nach wie vor unter dem kritischen Wert von 100. Erst wenn dieser Wert drei Tage infolge überschritten wird, gelten schärfere Regeln: Geschäfte müssen schließen, private Treffen werden eingeschränkt. In den meisten Nachbarkreisen von Dahme-Spreewald ist das bereits der Fall, der LDS scheint aber davon noch etwas verschont zu bleiben.

Dass die Situation dennoch ernster wird, sei nicht von der Hand zu weisen, sagt Landrat Stephan Loge. Die Krankenhäuser bereiten sich wieder auf die Aufnahme von mehr Covid-Patienten vor und verzeichnen tatsächlich auch zunehmend mehr schwere Covid-Fälle. Die meisten davon werden derzeit in den Krankenhäusern im Süden gezählt. „Die Intensivstation in Luckau ist voll“, sagt Landrat Stephan Loge. In Lübben werde derzeit eine Covid-19-Station betrieben. Aber auch das Achenbach-Klinikum in Königs Wusterhausen bereitet sich wieder auf die Aufnahme von Patienten vor, ähnlich wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember.

Ansteckung vor allem am Arbeitsplatz und im privaten Raum

Die Lage sei jetzt aber eine andere, sagt Loge. Denn Treiber seien aktuell nicht mehr die Einrichtungen. Zuletzt gab es zwar einen größeren Ausbruch im Krankenhaus in Lübben, auch in einer Gemeinschaftsunterkunft wurden mehrere positive Fälle bekannt. In den Seniorenheimen zeigt aber offensichtlich das Impfen Wirkung.

Im Umkehrschluss heißt das, die Neuinfektionen verteilen sich nun quer über die Gesellschaft und quer über den Landkreis. Um sich ein noch genaueres Bild machen zu können, hat das Gesundheitsamt begonnen, die Inzidenzen für jede Gemeinde auszurechnen. Aktuell seien die stärksten Dynamiken in Wildau, Lübben, Schönefeld und Königs Wusterhausen festzustellen. „Nach unseren Erkenntnissen stecken sich die Menschen dabei vor allem durch private Kontakte und auf der Arbeit an“, so Loge. Schulen, Kitas und Supermärkte seien aktuell eher kein Treiber.

Jüngere Patienten klagen über Folgeschäden

Besorgniserregend: Anders als früher seien die Patienten mit schweren Verläufen deutlich jünger. Betroffen sei die Altersgruppe 30 bis 60, aber auch Jugendliche. Verantwortlich dafür dürfte die ansteckendere britische Virusvariante B117 sein, die im Landkreis aktuell für rund ein Drittel aller Neuinfektionen verantwortlich ist. „Wir stellen fasst, dass jüngere Patienten länger im Krankenhaus bleiben müssen und teilweise auch über Folgeschäden klagen, die wir noch nicht einschätzen können“, so der Landrat.

Um bessere Einschätzungen zu ermöglichen, soll es am Sonnabend eine Telefonkonferenz mehrere Landräte mit RKI-Präsident Lothar Wieler geben. Dabei soll es auch um eine mögliche wissenschaftliche Begleitung der Corona-Pandemie in der Region gehen. „Wir verstehen noch immer nicht ausreichend, weshalb manche Städte und Gemeinden stärker betroffen sind und andere nicht, und wir hoffen, dass das RKI uns dabei helfen kann“, so Loge.

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Freitag 29 Neuinfektionen.

Von Oliver Fischer