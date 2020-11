Corona in Dahme-Spreewald: Seniorenheime besonders betroffen

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt unverändert. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 22 neue Infektionen, damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz auf 100,1. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner an und gilt als wichtigster Richtwert in der Pandemiebekämpfung.

Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr diesen Jahres sind damit insgesamt 1099 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 205 Personen, 188 davon befinden sich in häuslicher Quarantäne.

17 Erkrankte im Krankenhaus, ein Patient auf der Intensivstation

17 Erkrankte befinden sich derzeit im Krankenhaus. Bei einem Patienten ist der Krankheitsverlauf schwerwiegender, er befindet sich derzeit auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet. Die Krankenhäuser in Dahme-Spreewald verfügen über 51 Intensivbetten, von denen derzeit 41 belegt sind.

Die 22 Infektionen Neuinfektionen lassen sich nicht auf ein einziges Ausbruchsgeschehen zurückführen, sie verteilen sich über den gesamten Landkreis: Sie wurden in den Gemeinden Schönefeld (3), Zeuthen (2), Schulzendorf (1), Eichwalde (1), Heideblick (1), in den Ämtern Lieberose/ Oberspreewald (1) und Unterspreewald (1) sowie den Städten Königs Wusterhausen (6), Lübben (5) und Mittenwalde (1) gemeldet.

Vor allem Seniorenheime sind betroffen

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit in unterschiedlichen Ausbruchsgeschehen im Landkreis. Die meisten positiven Fälle sind aktuell in Senioreneinrichtungen zu verzeichnen. Im Fall der K&S Seniorenresidenz in Lübben liegen inzwischen 35 positive Tests vor. Im AWO-Wohnpark „Schloß Glienig“ in Steinreich sind weiterhin zehn Personen betroffen. Neue Ausbruchsgeschehen wurden im „Haus Kapernaum“ gemeldet, mit vier Fällen, sowie im „Haus Mamre“ in Luckau. Dort wurden drei Personen positiv getestet. Auch im Seniorenpflegeheim „Schwanenburg“ in Königs Wusterhausen meldete das Gesundheitsamt einen Fall.

In der Oberschule Luckau und in der Gesamtschule Königs Wusterhausen wurden jeweils zwei Infektionsfälle gemeldet. In der Grundschule Astrid Lindgren in Schönefeld ist das Sars-CoV-2-Virus bislang nur bei einem Schüler oder einer Lehrkraft nachgewiesen worden.

Drei Kitas sind aktuell betroffen Die Kita „Sonnenblick“ in Großziethen hat mit drei Corona-Fällen zu kämpfen, in der Kita „Spatzennest“ in Lieberose wurden fünf Kinder und Erzieher und positiv getestet. In der Kita „Räuberberg“ in Königs Wusterhausen ist es bislang erst eine Person.

