Dahme-Spreewald

Improvisieren und Abwarten: Die Betreiber von Hotels und Pensionen in Dahme-Spreewald blicken mit Ungewissheit auf die kommenden Wochen – und mit Pragmatismus.

„Das Schlimmste ist, dass die Perspektiven fehlen“, sagt Kai Aßmann, Inhaber des Hotels Seeschlößchen in Groß Köris. Die Dezemberhilfen vom Bund hat er noch nicht erhalten – auch ein Teil der Hilfen für den November steht noch aus. „Das sind Summen, die in der Luft hängen“, sagt er. Dabei könnten ihm die Zahlungen – wenn sie denn fließen – wirklich helfen. Die von der Bundesregierung versprochenen Hilfen zur Abfederung der Corona-Krise orientieren sich nämlich am Umsatz des Vorjahresmonat. Und laut Aßmann war der Dezember 2019 besonders umsatzstark. „Wenn das Geld kommt, hilft es massiv“, sagt er. Doch noch steht es aus. Aßmann hat dabei noch Glück: Die 30 Zimmer des Hotels bleiben derzeit nicht gänzlich unbewohnt. Geschäftsreisende kommen weiterhin in das Seeschlößchen – wenn auch weniger als zuvor. „Auch bei den Firmen gibt es mehr Zurückhaltung“, sagt Aßmann. Und dann ist da noch das Restaurant: Auch das musste im Zuge der Corona-Maßnahmen schließen. „Noch geben wir nicht auf“, sagt er mit Blick auf die kommenden Wochen. Er habe in den vergangenen Jahren gut wirtschaften können, von Insolvenz sieht er sich nicht bedroht. Aber er sagt auch: „Man will wissen, wie es weitergeht.“

Anzeige

Ein ähnliches Lagebild beim Hotel und Restaurant Sophienhof in Königs Wusterhausen. „Wir kämpfen, aber halten uns über Wasser“ sagt Inhaberin Christa Schinkel im Telefonat mit der MAZ. Allerdings will auch sie wissen, wie es weitergeht. „Damit wir uns vorbereiten können.“ Auch im Sophienhof brach der sonst so umsatzstarke Dezember mit dem Weihnachts- und Silvestergeschäft weg. „Wir hatten 50 Prozent Einbußen.“ Die anderen 50 Prozent kamen durch die Monteure vom Flughafen und Firmen wie Wiesenhof, die weiterhin im Sophienhof übernachten – allerdings nur wochentags. Christa Schinkel hat die Dezemberhilfen ebenfalls beantragt – doch auch sie wartet noch auf die Zahlung. Doch sie klagt nicht, will hingegen optimistisch bleiben. „Es ist sinnlos, sich zu ärgern“, sagt sie. Es sei doch richtig, dass die Regierung ordentlich prüfe, wem die Hilfen zustehen – schließlich sei es schon zu Betrugsfällen gekommen. Sie selbst beantragte keine Hilfen für den November. Der fiel nämlich noch vergleichsweise gut aus. „Und man beantragt ja nicht etwas, das man nicht braucht.“

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sieht auch Barbara Krennmayr vom Hotel Waldschlösschen in Mittenwalde ähnlich. Sie hat überhaupt keine Gelder vom Bund beantragt. „Wir brauchen keine Hilfe vom Staat“, sagt sie. Das Hotel hat die Corona-Krise bisher vergleichsweise gut gemeistert. „Wir können uns nicht beklagen“, so Krennmayr. Schon vor der Pandemie seien hauptsächlich Geschäftsleute in das „Waldschlösschen“ gekommen, erzählt sie. Und die kommen auch weiterhin – wenn auch unter Corona-Bedingungen. Abstände einhalten, desinfizieren: „Man muss schon einiges bedenken“, so die Hotelchefin. „Natürlich“ sei nicht alles wie früher, sagt sie. Aber vieles sei doch noch ähnlich. Und das Wichtigste: „Wir können alle unsere Rechnungen zahlen.“

Andreas Heinz von der Pension „Mein Marienhof“ in Bestensee sieht die Situation ähnlich: „Ich mache mir keine großen Sorgen“, sagt er. „Wenn niemand kommt, habe ich auch keine Kosten.“ Das Haus gehört ihm, für die sieben Zimmer ist er selbst zuständig – und er hat Reserven von den vergangenen Jahren. Außerdem kommen nach wie vor Gäste. Zwar sind auch die weniger geworden – weil Aufträge wegfielen, Grenzen dichtmachten oder Vertreter keine Geschäftsreisen mehr unternahmen. Doch gerade im Dezember kamen auch andere Gäste: Über die Weihnachtsfeiertage war es Brandenburgern erlaubt, für den Familienbesuch auf Hotels und Pensionen auszuweichen. „Mein Marienhof“, liegt in der Nähe der psychiatrischen Klinik in Motzen – wer also seine Angehörigen besuchen wollte, konnte in der Pension übernachten. Doch auch Heinz hofft darauf, wieder besser planen zu können. „Ich hoffe, dass es Mitte Februar bei den Firmen wieder losgeht“, sagt er.

Von Johanna Apel