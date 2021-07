Dahme-Spreewald

Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hat am Mittwoch verkündet, dass die vierte Welle begonnen hat. Auch im Landkreis Dahme-Spreewald macht sich das mittlerweile bemerkbar.

So steigt der Inzidenzwert seit Beginn des Monats kontinuierlich an, wenn auch nur leicht. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 8,2. Zuletzt war der Wert in LDS am 13. Juni auf diesem Niveau. Dennoch bleibt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin gering.

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag zwei weitere Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zudem bleibt die Corona-Lage in den Krankenhäusern ruhig. Aktuell müssen keine Corona-Erkrankten stationär behandelt werden. 22 Menschen gelten derzeit im Landkreis als infiziert.

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 7.125 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 253 Menschen starben zudem bereits im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in LDS. Zuletzt wurde am vergangenen Wochenende ein weiteres Todesopfer gemeldet.

Vierte Welle soll ausgebremst werden

Um einen weiteren Anstieg möglichst zu verhindern, versucht die Politik nun mittels neuer Verordnungen die vierte Welle bereits in den Anfängen auszubremsen. So beschloss das Brandenburger Kabinett in dieser Woche bereits eine neue Corona-Umgangsverordnung, die ab dem 1. August in Kraft treten wird.

Demnach wird vor allem bei Unterhaltungsveranstaltungen und Festivals ein neuer Grenzwert eingeführt. So sind ab Sonntag Veranstaltungen im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich mit einer Besucheranzahl von mehr als 1.000 Gästen bis zu einem Inzidenzwert von 35 möglich. Festivals können von höchsten 7.000 Personen gleichzeitig besucht werden, solange der Wert nicht überschritten wird.

Zudem dürfen private Feiern draußen mit bis zu 100 und in geschlossenen Räumen mit höchstens 50 Personen stattfinden. Darüber hinaus wurden für das kommende Schuljahr neue Regelungen getroffen. So bleibt es bei der Testpflicht an den Schulen, davon sind jedoch nun alle Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr ausgenommen. Zuvor galt dies nur bis zu einem Alter von sechs Jahren.

Des Weiteren gilt die Maskenpflicht für sämtliche Schüler für die ersten zwei Wochen, die als Schutzwochen dienen sollen. Ab dem 21. August gilt das Tragen der Maske in den Innenräumen dann ab der 7. Klasse.

Für die Corona-Teststellen gelten ab Sonntag auch strengere Regeln, nachdem es bundesweit zu Betrugsfällen bei Abrechnungen der Tests kam. „Einfacher konnte man es denen auch nicht machen“, sagt Apothekerin Sandra Heyer. Sie ist Inhaberin der Linden-Apotheken in Niederlehme und Zernsdorf, der Jasmin-Apotheke in Senzig und der Bestwin-Apotheke in Bestensee und bietet dort Corona-Testungen an.

Digitale Testzertifikate ab 1. August

Ab dem 1. August sind die Corona-Teststellen in Brandenburg dazu verpflichtet eine Anbindung an die Corona-Warn-App zu gewährleisten. Wer die App nutzt, kann sich also ab kommender Woche über einen digitalen Testnachweis freuen. „Das war längst überfällig“, sagt Sandra Heyer.

Einige private Teststellen bieten einen ähnlichen Service bereits an, bei dem das Ergebnis per Mail verschickt wird. Nun gelangt es also auf die App. „Das hat den Vorteil, dass die Kunden nicht mehr bei uns warten müssen“, so die Apothekerin.

Gleichzeitig können in der App die digitalen Impfzertifikate eingepflegt werden. Doch in der vergangenen Woche war die Vergaben eben dieser in den Apotheken nicht mehr möglich. Grund dafür war eine Sicherheitslücke im System, die nun behoben scheint.

„Seit einer Stunde klappt es wieder“, sagte Sandra Heyer am Freitagnachmittag erleichtert. Viele Reiselustige musste sie in den letzten Tagen immer wieder vertrösten. Bleibt zu hoffen, dass der Service nun problemlos angeboten werden kann.

