Corona in Dahme-Spreewald: Sterblichkeit steigt weiter

Dahme-Spreewald

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dahme-Spreewald machte am Donnerstag erneut einen ordentlichen Sprung nach oben und nähert sich nun der 2000-Marke. Aktuell liegt die Inzidenz bei 1946,2.

853 Personen haben sich am Donnerstag offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Im Krankenhäusern werden derzeit 37 Corona-Patienten versorgt. Drei liegen aktuell auf der Intensivstation, eine Person muss künstlich beatmet werden. Auch am Donnerstag mussten zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet werden. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten von 377 auf 379. Insgesamt haben sich 45 632 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald mit Corona infiziert.

6,7 Prozent der Einwohner infizierten sich im letzten Monat

„Es zeichnet sich auch für den Landkreis Dahme-Spreewald der deutschlandweite Trend eines erneuten beschleunigten Infektionsgeschehens ab“, teilt auch der Landkreis selbst mit. Im Monatsvergleich zeige sich, dass das Gesundheitsamt seit dem 24. Februar 11 559 neue Positivfälle an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt hat. Das bedeutet, dass rund 6,7 Prozent der Einwohner des Landkreises in diesen Zeitraum positiv auf das Virus getestet wurden. Derzeit sind dem Gesundheitsamt in 13 Alten- und Pflegeheimen Ausbruchsgeschehen gemeldet worden.

Menschen über 60 sind besonders betroffen in Dahme-Spreewald

Zwischen dem 23. Februar und 23. März wurden insgesamt 21 Sterbefälle im Alter von 47 bis 99 Jahren gemeldet. Der Altersdurchschnitt beträgt 83,3 Jahre. Das Geschlechterverhältnis sei annähernd ausgeglichen. Bis auf wenige Einzelfälle war eine Corona-Erkrankung oder auch deren Folgen wie Lungenentzündung mit Lungenversagen, Organversagen oder Sepsis als Todesursache angegeben. In zwei Fällen lagen schwerste Grunderkrankungen vor. Größtenteils handelt es sich um ältere Personen mit bekannten Vorerkrankungen, die mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf assoziiert sind. Bei den Menschen ab 60 Jahren ist weiterhin ein Anstieg der altersbezogenen Inzidenz zu verzeichnen.

Von MAZonline