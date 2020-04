Trotz Corona-Hilfen: Wirtschaft bleibt pessimistisch

Dahme-Spreewald

Als die Investitionsbank des Landes Brandenburg vor eineinhalb Wochen seine Internetseite aktualisierte und Unternehmen fortan Anträge auf Corona-Soforthilfe stellen konnten, wurden die Server des Instituts sofort mit Anträgen geflutet. „Nach drei Tagen hatten wir 30.000 Anträge“, sagt ILB-Sprecherin Ingrid Mattern. Bis Montag sind 65.000 Anträge auf Hilfsgelder eingegangen – darunter auch mehrere tausend von Unternehmen und Selbstständigen aus Dahme-Spreewald.

Ganz vorne dabei waren Händler, die zu den ersten gehörten, die wegen der Coronapandemie schließen mussten, und die dadurch sofort tief ins Minus rutschten. Ähnlich hart sei die Gastronomie betroffen, der ebenfalls rasch fast das gesamte Geschäft weggebrochen ist, sagt Maik Bethge, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. Dienstleister haben es aufgrund der Kontaktbeschränkungen ebenfalls zunehmend schwer, den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Alle Gewerke im Handwerk betroffen

Im Handwerk sehe man inzwischen alle Gewerke betroffen, heißt es aus der Handwerkskammer. Ob Fleischer oder Bäcker, die keine Veranstaltungen und Hochzeiten mehr beliefern, Kfz-Betriebe, die keine Neuwagen mehr verkaufen dürfen, Bauunternehmer, deren Mitarbeiter zu Hause auf die Kinder aufpassen müssen. Produktionsbetriebe können zwar häufig noch produzieren, aber das Material in den Lagern werde nur noch für drei bis vier Wochen reichen – und neues sei oft nicht in Sicht, weil es derzeit in vielen Ländern einen Lieferstopp gibt.

Die meisten der betroffenen Unternehmen haben schon Kurzarbeit für ihre Beschäftigten angemeldet, die wahrscheinlichen Einbußen in den kommenden drei Monaten überschlagen und entsprechende Hilfsmittel bei der ILB beantragt. Dass unter dem Ansturm die Server nicht zusammenbrachen, sei positiv zu bewerten, sagt die ILB-Sprecherin Mattern. Aber bei 10.000 Anträgen täglich habe man es anfangs nicht geschafft, jeden Antrag sofort zu bearbeiten. Entsprechend wuchs die Ungeduld bei den Unternehmen.

Anträge werden schneller bearbeitet

Inzwischen habe der Druck aber etwas nachgelassen. Am Sonnabend etwa gingen nur 500 Anträge ein, gleichzeitig wurden die Bearbeitungskapazitäten deutlich erhöht. „Ich bin optimistisch, dass wir so der Bugwelle in den nächsten Tagen Herr werden“, sagt Ingrid Mattern.

Das sind gute Zeichen. Und von der Wirtschaft des Landkreises werden sie auch so aufgenommen. „Natürlich ist es zuerst unbefriedigend, wenn das Geld, das gebraucht wird, nicht sofort kommt“, sagt Maik Bethke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus. „Aber den vielen Kleinunternehmern und Selbstständigen wird es dennch helfen.“

Von Optimismus noch weit entfernt

Bei der Handwerkskammer spricht man von einem „ersten, wichtigen Schritt, um die Folgen für die Unternehmen abzumildern“, und Gerhard Janßen, oberster Wirtschaftsförderer in Dahme-Spreewald, sagt: „Gemeinsam mit dem Instrument der Kurzarbeit hilft das schon über das Gröbste hinweg.“ Von Euphorie oder auch nur Optimismus sei man aber trotzdem noch weit entfernt.

Das habe zum einen damit zu tun, dass einige Unternehmen wegen Mietzahlungen oder Materialverpflichtungen deutlich größere Summen brauchen als das bisher mögliche Maximum. Zum anderen liege es nach wie vor an der Unsicherheit. „Man hat jetzt eine Struktur bekommen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Branche wieder positiv gestimmt ist“, sagt Janßen. „Dafür müsste man wissen, wie lange das Ganze noch dauert.“ Und das können derzeit weder Banken oder Ministerien beantworten.

Handwerker mit 20 Prozent gesunkener Konjunkturerwartung

Entsprechend pessimistisch sehen etwa die Handwerker ihre Zukunft. Bei der jüngsten Umfrage der Handwerkskammer Cottbus lagen die Konjunkturprognosen für die nächsten Monate rund 20 Prozent unter denen des Vorjahres. Einige Betriebe rechnen sogar damit, dass sie Leute entlassen müssen. Unmut gebe es zudem über ungleiche Regelungen – etwa, dass Fahrradläden in Berlin geöffnet bleiben, in Brandenburg aber schließen müssen. „Es wäre nicht reparabel, wenn Firmen durch unterschiedliche Verordnungen schließen und Mitarbeiter entlassen müssen“, sagt Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus.

Große Probleme sieht Maik Bethge zudem nach wie vor auf Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten zukommen. Für die gelten die Soforthilfen des Landes nämlich nicht. „Unternehmen dieser Größenordnung können bislang nur KfW-Kredite beantragen – und da tun sich die Geschäftsbanken mitunter schwer, weil sie fürchten, dass sie auf den Krediten sitzen bleiben“, sagt er. Die IHK fordert deshalb, dass der Bund eine Rückfallbürgschaft über 100 Prozent übernimmt.

Von Oliver Fischer