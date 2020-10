Dahme-Spreewald

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen fragen sich aktuell viele Kreis- und Stadtverwaltungen, wie sie mit den anstehenden Weihnachtsmärkten umgehen sollen. Die Inzidenz entscheiden lassen – oder jetzt schon absagen? Die meisten Kommunen, Vereine und Kirchengemeinden in Landkreis Dahme-Spreewald haben sich aufgrund der dynamischen Corona-Entwicklung dazu entschlossen, geplante Adventsmärkte abzusagen, andere warten lieber noch ab. Eine Übersicht.

Wildau

Ob der „Wildauer Weihnachtszauber“ auf dem Gelände des Klubhauses an der Dahme am zweiten Adventswochenende in diesem Jahr stattfindet, steht noch nicht fest. „Wir haben uns noch zu keiner finalen Entscheidung durchringen können“, sagte Sven Schulze, Geschäftsführer der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft (Wiwo). Seit Jahren richten die Wiwo, der Gewerbeverein und die Stadt den Weihnachtsmarkt in Wildau gemeinsam aus. Seit 2018 findet der dreitägige Weihnachtzauber am Dahmeufer statt. Spätestens im November soll feststehen, ob der Markt stattfindet oder abgesagt wird. „Wenn sich die Corona-Situation weiter so zuspitzt, macht es aus unserer Sicht keinen Sinn“, so Schulze.

Zeuthen

Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) informierte bereits im September darüber, dass der traditionelle Zeuthener Weihnachtsmarkt am Rathaus wegen Corona in diesem Jahr ausfällt. „Ich persönlich hielte es für gefährdend, den Markt in diesem Jahr stattfinden zu lassen“, sagte er. Der Zeuthener Gewerbeverein will den über die Gemeinde hinaus beliebten Weihnachtsmarkt noch nicht ganz abschreiben und hat ein Hygienekonzept eingereicht. In der kommenden Woche wollen die Gemeindevertreter abschließend darüber beraten.

Was ist erlaubt? Das sagt das Gesundheitsamt: Als Veranstaltungen unterliegen Weihnachtsmärkte den Vorgaben der aktuellen Umgangsverordnung. Sie regelt je nach Inzidenz die Anzahl der maximal gleichzeitig Anwesenden bei Veranstaltungen: Liegt die Sieben-Tages-Inzidenz unter 35, dürfen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln maximal 1000 Personen anwesend sein. Ab einer Inzidenz von 35 und höher sind 250 Teilnehmer im Außenbereich, ab einer Inzidenz von 50 noch 150 Teilnehmer zulässig. Veranstalter sind verpflichtet, ein Hygienekonzept umzusetzen. Die aktuelle Umgangsverordnung gilt vorerst bis zum 30. November 2020. Laut Gesundheitsamt könnten in der gegenwärtigen Situation, wenn alle Vorgaben eingehalten werden, Weihnachtsmärkte unter freiem Himmel stattfinden. Allerdings zeigt sich das aktuelle Infektiongeschehen hochdynamisch und die einzuhaltenden Corona-Regeln können sich ja nach Lage ändern.

Königs Wusterhausen

Ob der „Königliche Weihnachtsmarkt“ und die „Kinderweihnacht“ in Königs Wusterhausen in diesem Jahr stattfinden, ist unklar. Auf eine entsprechende Nachfrage vom Mittwoch hat die Stadt bis zum Freitagnachmittag nicht reagiert. Nach MAZ-Informationen sollte der Weihnachtsmarkt mit Bühnenprogramm, Kinderkarusell und Kindereisenbahn im Stadtzentrum und rund um das Schloss vom 11. bis 13. Dezember stattfinden.

Eichwalde

Die Gemeinde Eichwalde will den traditionellen Adventsmarkt des Heimatvereins vorerst noch nicht absagen. „Wir planen erst einmal und entscheiden dann kurzfristig, ob der Adventsmarkt stattfinden kann oder nicht“, so Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE). Der Weihnachtsmarkt in Eichwalde ist für das zweite Adventswochenende geplant. Er soll unter strengen Hygieneregeln auf dem Marktplatz und in der Bahnhofstraße stattfinden. Je nach Corona-Lage und Sieben-Tage-Inzidenz behält sich die Gemeinde vor, den Adventsmarkt zwei Wochen vorher doch noch abzusagen.

Schulzendorf

In Schulzendorf findet traditionell das Lichterfest am letzten Freitag vor dem 1. Advent statt. „Zurzeit läuft meine Befragung der Aussteller zum Lichterfest in 2020. Die Tendenz und meine Meinung gehen eher zur Absage in diesem Jahr“, teilte Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) mit.

Friedersdorf

Der Weihnachtsmarkt im Heideseer Ortsteil Friedersdorf wurde bereits im September abgesagt. Er findet traditionell am Samstag vor dem 2. Advent rund um die evangelische Kirche statt. Auch das traditionelle Silvesterkonzert in der Dorfkirche wurde abgesagt. Im Moment arbeitet Pfarrer Sven Tiepner an einem Konzept für den 24. Dezember. „An Heiligabend haben sicherlich trotz Corona viele das Bedürfnis zur Kirche zu kommen“, sagte er. Ob und in welcher Form in Friedersdorf an Heiligabend ein Gottesdienst stattfindet, ist noch unklar.

Teupitz

Der traditionell vom Bürgerverein Bikut im Schenkenländchen ausgerichtete Weihnachtsmarkt in Teupitz am Samstag vor dem 2. Advent wurde ebenfalls abgesagt. „Wir freuen uns umso mehr auf den nächsten Weihnachtsmarkt in unserer kleinen Stadt am See“, teilte der Verein auf der Website der Stadt Teupitz mit.

Großziethen

Auch der Adventsmarkt im Schönefelder Ortsteil Großziethen fällt coronabedingt in diesem Jahr aus. Das teilte Andreas Seidel von der evangelischen Kirchengemeinde Schönefeld-Großziethen auf Nachfrage mit. Der Großziethener Weihnachtsmarkt rund um die alte Dorfkirche seit DDR-Zeiten Tradition und ist mittlerweile auch bei Berlinern beliebt.

Von Josefine Sack