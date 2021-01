Corona in Dahme-Spreewald: Weniger Neuinfektionen, Inzidenz sinkt

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald scheint sich etwas zu entspannen – allerdings sind die jüngsten Zahlen auch mit Vorsicht zu betrachten. Am Montag meldete das Gesundheitsamt des Kreises nur sieben Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz nimmt somit wieder ab und liegt derzeit bei 229,5. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts kommt es an Wochenenden jedoch oftmals auch zu weniger Tests, was bei den Zahlen berücksichtigt werden muss.

Am Montag musste das Gesundheitsamt keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus melden. Seit Ausbruch der Pandemie hat das Coronavirus allein in Dahme-Spreewald 139 Todesopfer gefordert.

716 Menschen mit Coronavirus infiziert

Insgesamt haben sich seit Anfang des vergangenen Jahres 4380 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt, 3525 davon gelten mittlerweile als genesen. Aktuell sind 716 Menschen als infiziert gemeldet, 54 davon müssen sogar stationär behandelt werden.

Ein Blick in das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) zeigt: Zuletzt befanden sich 15 Personen auf fünf Intensivstationen im Landkreis, 10 davon mussten beatmet werden. Insgesamt stehen Dahme-Spreewald 38 Intensivbetten zur Verfügung, in denen Patienten notfalls auch beatmet werden können. 32 von ihnen sind derzeit belegt – nicht zwangsläufig mit Corona-Patienten. Somit sind nur sechs derzeit verfügbar.

Keine Impftermine für Schönefeld

Gleichzeitig informiert der Landkreis weiterhin darüber, dass derzeit unter der Nummer 116 117 keine Termine für das Impfzentrum in Schönefeld vergeben werden können. Wegen einer Lieferverzögerung des Impftstoffherstellers Pfizer musste die Vergabe der Termine zunächst ausgesetzt werden. Wie die MAZ bereits berichtete, wurden einige Termine teilweise sogar umgebucht. Das Amt verweist zudem auf die neue Eindämmungsverordnung des Landes, die seit dem Wochenende gilt. Das Tragen einer medizinischen Maske ist nun Pflicht, außerdem müssen Kitas ab einem Inzidenzwert von 300 geschlossen werden.

Von Johanna Apel