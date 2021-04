Corona in Dahme-Spreewald: Zahl der Infektionen stagniert

Dahme-Spreewald

Die Corona-Situation in Dahme-Spreewald bleibt auch zu Beginn dieser Woche angespannt – aber es zeichnet sich weiter ab, dass die dritte Welle in der Region längst nicht die befürchtete Wucht entfaltet. Zwar hält sich die Inzidenz nach wie vor über dem kritischen Wert von 100. Damit müssen auch die Einschränkungen der Corona-Notbremse weiterhin inkraft bleiben. Aber die Infektionszahlen stagnieren seit nunmehr zwei Wochen auf nahezu gleichbleibendem Niveau – und auch die Situation in den Krankenhäusern im Landkreis ist weit weniger dramatisch, als sich sich auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember darstellte.

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises zehn neue Corona-Fälle, das sind weniger als am Dienstag der Vorwoche. Deshalb ist der Inzidenzwert auf 109,5 gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit elf Tagen.

14 Tote bislang im April

Ein weiteres Todesopfer war im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf inzwischen 236. Allerdings sind im April bisher so wenige Todesopfer zu beklagen wie seit Monaten nicht mehr. Seit Anfang April sind bislang in Dahme-Spreewald 14 Menschen an oder mit Covid 19 verstorben. Zum Vergleich: Im März waren es 17, im Februar mehr als 50 und im Januar meldete das Gesundheitsamt fast 100 Corona-Tote im Landkreis.

In einem ähnlichen Verhältnis zeigt sich derzeit auch die Situation in den Krankenhäusern. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 32 Patienten, die stationär mit akuten Covid-19-Symptomen behandelt werden müssen. Das ist viel – im Dezember waren es aber zeitweilig fast dreimal so viele. Intensivmedizinisch behandelt werden aktuell vier Patienten.

Britische Mutation ist vorherrschend

Der Großteil der aktuellen Infektionen geht derweil auf die britische Virusvariante B. 117 zurück. Diese sei in 701 von 711 Mutations-Fällen nachgewiesen worden, heißt es aus der Kreisverwaltung. Viermal wurde die südafrikanische Variante B.1.351 nachgewiesen, sechs mal eine sonstige Mutation.

Derweil wird weiter geimpft. Auch kostenlose Teststationen werden im Landkreis weiter ausgebaut. Nach jüngsten Informationen aus der Kreisverwaltung können sich Interessierte aktuell bereits an 45 Stellen im Landkreis kostenlos testen lassen. Allein zehn dieser Stellen befinden sich inzwischen im Stadtgebiet von Königs Wusterhausen.

Von Oliver Fischer