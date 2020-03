Zahl der Infizierten steigt schneller

Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Dahme-Spreewald wächst nun offenbar deutlich schneller. Allein am Mittwochvormittag wurden bereits sieben Personen positiv auf den Virus SARS-CoV-2 getestet. Damit hat sich die Zahl der diagnostizierten Erkrankungen auf einen Schlag fast verdoppelt, es sind nun 16. Bis Dienstag waren erst neun Infektionen nachgewiesen worden.

Bei den Erkrankten handelt es sich nach wie vor fast ausschließlich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie Italien, Spanien oder Österreich. Bislang sind alle Verläufe glimpflich, die Betroffenen werden von ihren Hausärzten betreut und befinden sich in häuslicher Quarantäne. In den Krankenhäusern des Landkreises bereitet man sich aber darauf vor, dass in den nächsten Tagen und Wochen deutlich mehr und auch deutlich schwerere Fälle stationär und womöglich auch intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Notbetreuung reibungslos angelaufen

Zur Vorbeugung bleiben seit Mittwoch alle Geschäfte aus Lebensmittelgeschäfte und ähnlich wichtige Läden geschlossen. Die Benutzung von Spielplätzen ist untersagt, einige Kommunen haben ihre Spielplätze bereits abgesperrt. Durchsetzen müssen diese Regelungen die Ordnungsämter der Kommunen. Aktuell vertraue man aber auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, sagt Bernhard Schulz. Gleiches gilt für die Händler, die den Anordnungen des Landes und des Landkreises in der Regel gefolgt sind.

Die Notbetreuung für Kita- und Schulkinder ist am Mittwoch im Landkreis laut Kreissprecher Bernhard Schulz reibungslos angelaufen. Rund 1200 Kinder werden aktuell in Kitas und Schulen betreut. Das Platzangebot, das die Kommunen zur Verfügung gestellt haben, reiche aus. „Wir hatten mehr räumliche Kapazitäten, als Bedarf vorhanden war“, so Schulz. Nach wie vor können aber nur Kinder von Familien betreut werden, in denen beide Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.

RVS hält Fahrpläne bis Ende kommender Woche ein

Die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald hat am Mittwoch zugesichert, dass der Busverkehr auch in der kommenden Woche noch wie gewohnt aufrecht erhalten werden kann. Danach tritt planmäßig der Ferienfahrplan in Kraft. Da die Notbetreuung aber trotz Ferien in den von den Kommunen benannten Schulen und Kitas weiterlaufen muss, laufen aktuell Gespräche, wie die Fahrten zu den Schulen und Kitas auch nach Ferienfahrplan gewährleistet werden kann, so Schulz.

Von Oliver Fischer