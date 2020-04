Mit dem Virus Sars-Cov-2 sind nun nachweislich mehr als 100 Menschen in Dahme-Spreewald infiziert. Gemeinden haben für das Wochenende auch angesichts des neuen Bußgeldkatalogs weitere Kontrollen angekündigt.

Corona in Dahme-Spreewald - Zahl der Infizierten übersteigt 100er-Marke, Gemeinden kündigen schärfere Kontrollen für das Wochenende an