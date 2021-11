Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 10.11.2021

Dahme-Spreewald

Am Mittwoch wurden in Dahme-Spreewald 105 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist über die vergangenen Tage sprunghaft angestiegen und liegt nun bei 302,3. Höher war die Inzidenz zuletzt am 12. Januar. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind aber nicht hinzugekommen.

21 Corona-Patienten sind nach Angaben der Kreisverwaltung im Landkreis in stationärer Behandlung. Fünf davon liegen auf einer Intensivstation, vier müssen beatmet werden. Ob Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 8650 Menschen im Landkreis positiv auf das Corona-Virus getestet.

Am 1. November meldete das Gesundheitsamt zum bisher letzten Mal Todesfälle, zwei Menschen starben an diesem Tag im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Somit steigt die Anzahl der Corona-Verstorbenen im Landkreis auf 259.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben, wo 52 Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. In Wildau sind es 43. In Königs Wusterhausen hat es in Zusammenhang mit dem Virus 34 Todesopfer gegeben, in Luckau 22. Die meisten Infektionen weist die Statistik für Königs Wusterhausen aus (1.185), dahinter folgen Schönefeld (973), Lübben (907), Luckau (627) und Wildau (526).

Wo kann ich mich in LDS impfen lassen?

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist das Impfangebot in Arztpraxen ein absoluter Vorreiter in Brandenburg. „Wir können die Impfbedarfe im Landkreis gut abdecken“, sagt Landrat Stephan Loge. „Nur durch die Unterstützung der Ärzteschaft im Landkreis, können wir ein flächendeckendes Angebot gewährleisten“, so Loge weiter.

Das Impfzentrum in Schönefeld wurde am 24. September geschlossen. Wenn die Bedarfsermittlung abgeschlossen ist, soll ein Impfangebot den weiterführenden Schulen des Landkreises Dahme-Spreewald unterbreitet werden.

Für wen gibt es noch kostenlose Coronatests?

Seit dem 11. Oktober gibt es generell keine kostenlosen Bürgertests mehr. Ausgenommen davon sind Kinder unter 12 Jahren sowie Kinder, die vor weniger als drei Monaten 12 Jahre alt geworden sind und deswegen noch nicht vollständig geimpft sind. Ebenfalls weiterhin kostenlos testen lassen können sich Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona geimpft werden können.

Minderjährige und Schwangere können sich noch bis 31. Dezember kostenlos testen lassen. Vormals Schwangere und Stillende haben noch bis zum 17. Dezember 2021 Anspruch auf kostenlose Coronatests, da für sie erst seit dem 17. September eine Impfempfehlung der Stiko vorliegt.

Auch Personen, die wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne mussten, haben Anspruch auf einen kostenlosen Test zur Beendigung der Quarantäne.

Studierende aus dem Ausland, die zum Studium in Deutschland sind, aber mit einem in Deutschland nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden, haben Anspruch auf kostenlose Tests.

Von MAZonline