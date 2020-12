Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 13.12.2020

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald spitzt sich zu. Am Sonnabend meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 35 Neuinfektionen, am Sonntag weitere 21. Damit liegt die 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald aktuell bei 154 und deutlich über dem kritischen Wert von 50. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Insgesamt sind in diesem Jahr 1799 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 264 Personen. 61 davon werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, 203 befinden sich in häuslicher Quarantäne. 1514 Erkrankte sind genesen.

Nach Angaben des Landkreises befanden sich zuletzt acht Personen auf einer Intensivstation, ein Patient muss künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen im Landkreis 54 Intensivbetten zur Verfügung. Seit Ausbruch der Pandemie im März sind 20 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, so der Stand am Sonnabend.

Die Neuinfektionen verteilen sich über den gesamten Landkreis. Die meisten aktuellen Corona-Fälle meldeten Schönefeld (40) und Königs Wusterhausen (36 Fälle). Hohe aktuelle Fallzahlen wurden außerdem in Luckau mit 32 Fällen gemeldet. Im Amt Unterspreewald sind aktuell 26 aktive Fälle bekannt.

Diese Einrichtungen sind von Ausbrüchen betroffen

Das Gesundheitsamt ermittelt in unterschiedlichen Ausbruchsgeschehen. Der letzte Stand dieser Informationen ist vom 8. Dezember. Laut dem Landkreis sind diese Zahlen immer nur eine Momentaufnahme und ändern sich schnell.

Es sind gegenwärtig sechs Pflegeeinrichtungen im Landkreis betroffen. Die meisten Fälle gibt es im Evangelischen Hospiz in Luckau, dort haben sich mittlerweile 19 Personen mit dem Virus infiziert. Weiterhin melden das Ev. Seniorenzentrum „Am Spreeufer“ Lübben (3) und die Tagespflege für Senioren Golßen (2) aktive Fälle. Jeweils einen Corona-Fall meldeten die ASB Tagespflege „Lebensfreude“ in Luckau, die Wohnstätte Telz in Mittenwalde und die Lafim-Diakonie Sozialstation in Lübben.

Auch bei den Schulen nehmen die Ausbruchsgeschehen zu. Das Gesundheitsamt ermittelt in zehn Fällen. In Schönefeld sind drei Schulen betroffen: In der Evangelischen Schule Schönefeld wurde eine Person positiv getestet, ebenso wie am Gymnasium Schönefeld. Die Paul-Maar-Grundschule Schönefeld meldet weiterhin drei Fälle. Die Grundschule Golßen meldete auch drei Fälle, ebenso wie die Grundschule „ Rosa Luxemburg.“ Die Grundschule Schulzendorf meldet weiterhin einen Fall, ebenso wie das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen und die Grundschule Zernsdorf. In der Grundschule Prieros haben sich mittlerweile zwei Menschen mit dem Virus infiziert. Neu gemeldet wurde ein Fall in der Ludwig-Witthöft-Oberschule in Wildau.

In der Kita „Räuberberg“ in Königs Wusterhausen liegen weiterhin sechs positive Tests vor. Weiterhin betroffen ist die Kita „Wirbelwind“ in Neu Lübbenau mit zwei positiven Tests. Ein Fall wurde in der Kita „Sonnenblick“ Schönefeld gemeldet. Neu betroffen ist die Kita „Räuberhaus“ in Zeuthen, Kita „Frechdachs“ in Heidesee und die Kita „Waldkobolde“ in Heideblick mit jeweils einem Fall.

Von MAZ-online