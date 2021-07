Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 14.7.2021

Dahme-Spreewald

Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz in Dahme-Spreewald in den vergangen Tagen angestiegen war, beginnt der Wert wieder zu sinken. So meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch einen Inzidenzwert von 2,0, nachdem eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Insgesamt gibt es bisher 7.103 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis.

Seit Beginn der Pandemie sind in Dahme-Spreewald 252 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den zurückliegenden Tagen gab es keine weiteren Todesopfer.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) stehen dem Landkreis auf fünf Intensivstationen 37 Betten zu Verfügung, 25 davon sind belegt (Stand 13. Juli). Es gibt derzeit keine Covid-Patienten in Krankenhäusern.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben, wo 52 Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. In Wildau sind es 43. In Königs Wusterhausen hat es in Zusammenhang mit dem Virus 32 Todesopfer gegeben, in Luckau 21. Die meisten Infektionen weist die Statistik für Königs Wusterhausen aus (1112), dahinter folgen Lübben (881), Schönefeld (853), Luckau (608) und Wildau (495, Stand 13. Juli).

Leichter Rückgang von Teststellen im Landkreis

In Dahme-Spreewald schließen nach und nach einige Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. Aktuell verzeichnet der Landkreis 49 Teststellen im Kreisgebiet, waren es kürzlich noch 55. Königs Wusterhausen verzeichnet mit 13 Teststellen die mit Abstand meisten im Landkreis. Einmal in der Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Die gibt es unter anderem in den Standorten der Königs Wusterhausener Linden-Apotheke oder im Asklepios Fachklinikum im Amt Schenkenländchen. Seit dem 7. April bietet die Gemeinde Schulzendorf in Kooperation mit der VS Bürgerhilfe gGmbH kostenfreie Corona-Tests für Einwohner der Gemeinde an. Auch im A10 Center wurde ein Testzentrum eingerichtet – dort sind auch Samstag Tests möglich.

Von MAZonline