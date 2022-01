Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 15.01.2022

Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald steigen jetzt deutlich an. Am 15. Januar werden für den Landkreis 238 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 578 (Land Brandenburg: 539,7). Für den Nachbarkreis Teltow-Fläming werden 728,1 gemeldet (Stand 15. Januar). Den niedrigsten Wert in Brandenburg meldet Oberspreewald-Lausitz mit 282,3, den höchsten Potsdam mit 809,4.

Seit Beginn der Pandemie gab es 19.510 bestätigte Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald, der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 339 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Am Samstag wurden drei weitere Todesfälle gemeldet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind 18,9 Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt, es sind sieben an der Zahl, sechs von ihnen werden beatmet. 37 Intensivbetten gibt es in LDS, 28 sind belegt. (Stand 15.01.). Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Wo kann ich mich in LDS impfen lassen?

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte. Es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten. Der Landkreis betreibt zudem das Impfzentrum im Flughafen Schönefeld (Terminal 5), in der Königs Wusterhausener Paul-Dinter-Halle und im A10-Center.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben, Wildau und Königs Wusterhausen. Derzeit werden aber weder Infektionszahlen noch Verstorbenenzahlen zu einzelnen Gemeinden mehr ausgegeben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wieder kostenlose Corona-Tests

Es gibt wieder kostenlose Corona-Bürgertests. Testen sollen sich nun auch wieder vollständig geimpfte Personen, da auch sie sich mit dem Covid-19 anstecken können und das Virus ebenfalls weitergeben können. Hier finden Sie die uns bekannten Teststellen in Dahme-Spreewald.

Von MAZonline