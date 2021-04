Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 22.4.2021

Dahme-Spreewald

55 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Landesamt für Gesundheit am Donnerstag für Dahme-Spreewald. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,7. Seit dem 14. April (120.6) liegt der Wert über der Marke von 100. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Am Donnerstag musste das Amt keine weiteren Corona-Toten melden. Insgesamt hat das Virus seit Ausbruch der Pandemie 233 Todesopfer im Kreis gefordert. Seit Anfang des vergangenen Jahres sind 6425 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 409 Personen, 5782 Menschen als mittlerweile genesen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Schätzwert. Es gibt keine Meldepflicht für Genesungen.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi), Stand 21. April, sind in Dahme-Spreewald aktuell 31 von 35 verfügbaren Intensivbetten, in denen Patienten notfalls beatmet werden können, belegt. Es werden sieben Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, davon muss derzeit niemand künstlich beatmet werden.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben (Stand 19. April), wo 50 Menschen verstorben sind. In Wildau sind es 37, in Königs Wusterhausen 29. Königs Wusterhausen ist mit bisher 950 Infizierten der Spitzenreiter in Dahme-Spreewald, gefolgt von Lübben (833) und Schönefeld (751). Die Zahlen der Genesenen werden vom Gesundheitsamt des Landkreises berechnet. 844 sind für Königs Wusterhausen ausgewiesen, 757 für Lübben, 690 für Schönefeld. In Wildau gibt es bisher 432 Infizierte, 357 Menschen genesen. Demnach gilt jeder, der keine Auffälligkeiten zeigt, nach zwei Wochen als genesen. Das Land Brandenburg nimmt eine längere Frist als Grundlage. Deshalb können die Zahlen an dieser Stelle von der Gesamtzahl der Genesenen abweichen.

Immer mehr Teststellen im Landkreis

Im Landkreis entstehen immer mehr Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. In Königs Wusterhausen wird am 20. April eine Teststelle in der Paul-Dinter-Halle eröffnet. Auf dem Lidl-Parkplatz in der Luckenwalder Straße ist seit dem 15. April eine Teststelle in Betrieb. Einmal in der Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Die gibt es unter anderem in den Standorten der Königs Wusterhausener Linden-Apotheke oder im Asklepios Fachklinikum im Amt Schenkenländchen. Ab dem 7. April bietet die Gemeinde Schulzendorf in Kooperation mit der VS Bürgerhilfe gGmbH ebenfalls kostenfreie Corona-Tests für Einwohner der Gemeinde an. Auch im A10 Center wurde nun ein Testzentrum eingerichtet – dort sind auch Samstag Tests möglich.

Von MAZ-online