Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 23.1.2021

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt weiterhin angespannt. Am Sonnabend meldete das Gesundheitsamt erneut 54 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald aktuell bei 201,4. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Seit Anfang letzten Jahres sind insgesamt 4291 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Zu den aktuell Infizierten und der Zahl der Menschen in stationärer Behandlung machte das Gesundheitsamt am Samstag keine Angaben. Nach Angaben vom Freitag galten als aktuell infiziert 430 Personen. 68 davon wurden stationär im Krankenhaus behandelt, 367 befinden sich in häuslicher Quarantäne. 3673 Erkrankte gelten als genesen. Seit Ausbruch der Pandemie im März vergangenen Jahres sind 138 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt zwei Verstorbene.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin befanden sich zuletzt 13 Personen auf einer Intensivstation, sieben davon müssen künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen im Landkreis 38 Intensivbetten zur Verfügung, auf denen Patienten beatmet werden können. Acht davon sind aktuell noch frei.

Diese Einrichtungen sind von Ausbrüchen betroffen

Das Gesundheitsamt ermittelt in unterschiedlichen Ausbruchsgeschehen. Der letzte Stand dieser Informationen ist vom 15. Januar.

Das Gesundheitsamt meldet Coronafälle in mittlerweile zwölf Pflegeeinrichtungen im Landkreis. Betroffen sind die Pflege- und Wohneinrichtung „Rosenhof“ Golßen, das Seniorenheim Groß Köris, das Evangelische Seniorenzentrum „Am Spreeufer“ Lübben, die K&S Seniorenresidenz Lübben, das altersgerechte Wohnen „Hospital zum Heiligen Geist“ Luckau, das AWO Seniorenheim Wildau, das VS Bürgerhilfe Seniorenheim „ Wilhelm Busch“ Schulzendorf, die Seniorenwohngemeinschaft „Haus Lichtblick“ Zeuthen, das Betreutes Wohnen „Haus El Joie de Vivre“ Zeuthen, die Senioren- Wohngemeinschaft „Haus Oldenburg“ Zeuthen, die AWO Seniorenheim Kurzzeitpflege Deutsch Wusterhausen und die ASB Sozialstation Königs Wusterhausen.

In den Kitas gibt es derzeit kaum noch Coronafälle, die einzige betroffene Einrichtung ist aktuell die Kita „Gänseblümchen“ in Großziethen.

Von MAZ-online