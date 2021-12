Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 23.12.2021

Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald ist am Donnerstag gestiegen. 238 neue Fälle sind am Donnerstag gemeldet worden. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 575 (Land Brandenburg: 528), und damit wieder unter dem Schwellenwert von 750.

Nach wie vor gelten aber verschärfte Auflagen, wie eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Vor einer Lockerung muss der Anteil an intensivstationär behandelten COVID-19-Patienten in Bezug zu den tatsächlich verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten den Schwellenwert von zehn unterschreiten (gegenwärtig: 25 Prozent in Brandenburg).

Nach Angaben des Landkreises werden derzeit 42 coronapositive Patienten in einem Krankenhaus im Landkreis behandelt. Neun Covid-Patienten liegen auf der Intensivstation, sie alle werden beatmet. Von den zur Verfügung stehenden 37 Intensivbetten waren zuletzt 29 belegt. Der Anteil der Covid-Patienten beträgt laut Intensivregister Divi 34 Prozent. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Seit Beginn der Pandemie gab es 16.830 bestätigte Corona-Infektionen im Landkreis. LDS hat 173.300 Einwohner. 320 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben, am Donnerstag meldete das Landesamt drei weitere Corona-Tote.

Wo kann ich mich in LDS impfen lassen?

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte. Es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten. Der Landkreis arbeitet zudem am Aufbau zweier Impfpunkte in Wildau und Königs Wusterhausen. Das Impfzentrum im Flughafen Schönefeld (Terminal 5) ging am 1. Dezember wieder in Betrieb. Die Stadt Königs Wusterhausen hat in der Paul-Dinter-Halle eine Impfstation eröffnet, wo an drei Tagen in der Woche geimpft werden soll. Seit 9. Dezember kann man sich auch am A10-Center impfen lassen.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben, Wildau und Königs Wusterhausen. Derzeit werden aber weder Infektionszahlen noch Verstorbenenzahlen zu einzelnen Gemeinden mehr ausgegeben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wieder kostenlose Corona-Tests

Es gibt wieder kostenlose Corona-Bürgertests. Testen sollen sich nun auch wieder vollständig geimpfte Personen, da auch sie sich mit dem Covid-19 anstecken können und das Virus ebenfalls weitergeben können. Hier finden Sie die uns bekannten Teststellen in Dahme-Spreewald.

Von MAZonline