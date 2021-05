Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 25.5.2021

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald entspannt sich weiter. Das Brandenburger Corona-Dashboard gab am Dienstag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet mit 38,6 an. Damit liegt der Wert den zehnten Tag infolge unter 50. Neuinfektionen wurden – wohl wegen der eingeschränkten Arbeitszeiten in den Laboren über Pfingsten – keine gemeldet.

Die Inzidenz bleibt damit weiterhin deutlich unter der kritischen Marke von 100. Ab diesem Wert greift deutschlandweit die sogenannte Bundesnotbremse.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Weitere Todesfälle wurden ebenfalls nicht gemeldet. Zuletzt gab es am Donnerstag zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie zu beklagen. Insgesamt hat das Virus seit Ausbruch der Krise 246 Todesopfer im Landkreis gefordert. Seit Anfang des vergangenen Jahres sind 7001 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert galten am Samstag 127 Menschen, 6.628 gelten als inzwischen von der Krankheit genesen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Schätzwert. Es gibt keine Meldepflicht für Genesungen.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) werden derzeit noch zwei Covid-19-Patient auf einer der Intensivstationen in Dahme-Spreewald behandelt, eine davon muss invasiv beatmet werden. Insgesamt stehen dem Landkreis auf fünf Intensivstationen 37 Betten zu Verfügung, in denen Patienten notfalls beatmet werden können. 31 davon sind derzeit belegt.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben (Stand 21. Mai), wo 52 Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. In Wildau sind es 42. In Königs Wusterhausen hat es in Zusammenhang mit dem Virus nunmehr 32 Todesopfer gegeben, in Luckau 21, in der Gemeinde Schulzendorf und im Amt Unterspreewald jeweils 14. Weitere Tote gab es im Amt Schenkenländchen (10), Zeuthen (10), Schönefeld (8), Heidesee (8), Heideblick (8), Amt Lieberose/Oberspreewald (7), Mittenwalde (7), Bestensee (5), Märkische Heide (4), Eichwalde (3).

Die meisten akuten positiven Fälle verzeichnet derzeit Königs Wusterhausen mit 27 Fällen, es folgt Mittenwalde mit 16 Fällen, in Lübben sind es 13. In Schönefeld und der Gemeinde Heideblick sind 12 Infektionen verzeichnet. Es folgen das Amt Schenkenländchen (9), Heidesee (7), das Amt Unterspreewald (6), Bestensee (6), Eichwalde (6), Wildau (6), Märkische Heide (5), das Amt Lieberose/Oberspreewald (5), Luckau (4) Schulzendorf (2), und Zeuthen (2).

Immer mehr Teststellen im Landkreis

Im Landkreis entstehen immer mehr Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. Aktuell verzeichnet der Landkreis 55 Teststellen im Kreisgebiet. Allein 14 davon befinden sich in Königs Wusterhausen. Einmal in der Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Die gibt es unter anderem in den Standorten der Königs Wusterhausener Linden-Apotheke oder im Asklepios Fachklinikum im Amt Schenkenländchen. Ab dem 7. April bietet die Gemeinde Schulzendorf in Kooperation mit der VS Bürgerhilfe gGmbH ebenfalls kostenfreie Corona-Tests für Einwohner der Gemeinde an. Auch im A10 Center wurde nun ein Testzentrum eingerichtet – dort sind auch Samstag Tests möglich.

Von MAZ-online