Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 25.8.2021

Dahme-Spreewald

Am Mittwoch teilte das Gesundheitsamt mit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Dahme-Spreewald bei 24,6 liegt. Damit überschreitet der Wert bereits den fünften Tag in Folge die kritische Marke von 20, was künftig eine Verschärfung der Testpflicht für Ungeimpfte mit sich zieht.

Neun weitere Personen wurden laut Angaben des Gesundheitsamtes positiv auf das Coronavirus getestet. Einen schweren Krankheitsverlauf scheint keiner der aktuell 79 erkrankten Personen zu haben, denn nach wie vor muss kein Covid-Patient stationär behandelt werden.

Insgesamt gibt es bisher seit Beginn der Pandemie nunmehr 7.251 bestätigte Corona-Fälle in Dahme-Spreewald. 253 Tote, die an oder mit dem Virus gestorben sind, wurden seither statistisch erfasst. Das entspricht bei knapp 171.000 Einwohner im Landkreis 0,14 Prozent. 6.914Personen gelten offiziell als genesen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Auch nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) gibt es keine der Covid-Patienten in LDS. 34 der 37 Intensivbetten in Dahme-Spreewald sind belegt mit Patienten, die an anderen Erkrankungen leiden (Stand 24. August).

Impfungen für Kinder im Impfzentrum Schönefeld

Im Impfzentrum in Schönefeld kann man sich auch in der Woche vom 23.-27. August ohne Termin impfen lassen. Geöffnet ist es an allen Tagen von 9 bis 17 Uhr. Das Zentrum befindet sich im Gebäude des alten Flughafens Schönefeld, Terminal M, Parkplatz P 56. Dies ist die letzte Woche in der Termine für Erstimpfungen angeboten werden, sie sind online buchbar.

Darüber hinaus startet mit dem Familienimpfen ab Montag ein neues Angebot. „Wir haben jetzt die allgemeine Impfempfehlung der STIKO für alle Kinder- und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren und können daher in der nächsten Woche ein ergänzendes Angebot zu den Hausarzt-, Kinder- und Jugendarztpraxen machen“, sagt Stefan Wichary, Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur.

Für Bürgerinnen und Bürger, die nur einen Impftermin benötigen, z.B. weil sie vor mehr als vier Wochen symptomfrei an Corona erkrankt waren oder die Erstimpfung in einem anderen Bundesland erhalten haben, gibt es ein Sonderkontingent an Einzelterminen. Diese können allerdings nur telefonisch unter 116 117 gebucht werden. Für diese Termine ist dann besonders wichtig alle Unterlagen wie etwa den Genesenennachweis zum Impftermin mitzubringen.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben, wo 52 Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. In Wildau sind es 43. In Königs Wusterhausen hat es in Zusammenhang mit dem Virus 32 Todesopfer gegeben, in Luckau 22. Die meisten Infektionen weist die Statistik für Königs Wusterhausen aus (1.141), dahinter folgen Lübben (883), Schönefeld (883), Luckau (611) und Wildau (509).

Leichter Rückgang von Teststellen im Landkreis

In Dahme-Spreewald schließen nach und nach einige Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. Aktuell verzeichnet der Landkreis 49 Teststellen im Kreisgebiet, waren es kürzlich noch 55. Königs Wusterhausen verzeichnet mit 13 Teststellen die mit Abstand meisten im Landkreis. Einmal in der Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Die gibt es unter anderem in den Standorten der Königs Wusterhausener Linden-Apotheke oder im Asklepios Fachklinikum im Amt Schenkenländchen. Auch im A10 Center wurde ein Testzentrum eingerichtet – dort sind auch Samstag Tests möglich. Seit dem 7. April bietet die Gemeinde Schulzendorf in Kooperation mit der VS Bürgerhilfe gGmbH kostenfreie Corona-Tests für Einwohner der Gemeinde an. Das Angebot läuft jedoch zum 31. Juli wieder aus.

