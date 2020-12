Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 30.12.2020

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald gestaltet sich weiterhin dramatisch. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 90 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald aktuell bei 271,1. Am Donnerstag voriger Woche hatte der Wert erstmals die 300er-Marke überschritten. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

In diesem Jahr sind insgesamt 2898 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 442 Personen. 78 davon werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, die anderen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 2313 Erkrankte sind genesen.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin befanden sich zuletzt 17 Personen auf einer Intensivstation, acht Patienten müssen künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen im Landkreis 56 Intensivbetten zur Verfügung. Seit Ausbruch der Pandemie im März sind 52 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Die Neuinfektionen verteilen sich über den gesamten Landkreis. Die meisten aktuellen Corona-Fälle meldeten Lübben, derzeit 90 Personen mit dem Corona-Virus infiziert sind. In Königs Wusterhausen sind 84 Fälle gemeldet, in Luckau 47 und in Wildau 44.

Diese Einrichtungen sind von Ausbrüchen betroffen

Das Gesundheitsamt ermittelt in unterschiedlichen Ausbruchsgeschehen. Der letzte Stand dieser Informationen ist vom 17. Dezember. Laut dem Landkreis sind diese Zahlen immer nur eine Momentaufnahme und ändern sich schnell.

Es sind gegenwärtig elf Pflegeeinrichtungen im Landkreis betroffen. Die meisten Fälle gibt es im Seniorenzentrum „An der Berste“ in Luckau, wo sich 47 Bewohner und Mitarbeiter infiziert haben. Im Evangelischen Hospiz in Luckau wurden 19 Personen positiv getestet. Weiterhin melden das Ev. Seniorenzentrum „Am Spreeufer“ Lübben (4), der AWO Ambulante Senioren-Pflegedienst Wildau (3), die Tagespflege für Senioren „Leben pflegen“ in Golßen (2), die ASB Tagespflege „Lebensfreude“ in Luckau (1) , die Lafim-Diakonie Sozialstation in Lübben (1), die ASB Tagespflege in Zeuthen (1), das Wohnpflegezentrum Haus „Lebensraum“ Zeuthen (3), die ASB-Tagespflege Lübben (3) und das AWO Seniorenheim in Wildau (1) und das Seniorenheim „ Wilhelm Busch“ in Schulzendorf (1) aktive Fälle.

Auch bei den Schulen ist das Ausbruchsgeschehen virulent. Am Gymnasium Schönefeld wurden zwei Schüler positiv getestet. Fälle gibt es auch am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen (1), an der Grundschule Prieros (3), der Grundschule „Rosa-Luxemburg“ in Luckau (5), der Oberschule „An der Schanze“ Luckau (4) und die Oberschule „Am Airport“ Schönefeld (2), dem Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald Lübben (1), Spreewald-Schule Lübben (1), Humboldt-Gymnasium Eichwalde (1) und der Oberschule Villa Elisabeth in Eichwalde (1).

Die Kita „Wirbelwind“ in Neu Lübbenau ist weiterhin betroffen (ein Fall), ebenso die Kita „Räuberhaus“ in Zeuthen (1), die Kita „Spatzennest“ in Luckau (5), die Kita „Spatzennest“ in Prieros (1), Kita „Frechdachs“ in Heidesee (1), die Kita „Waldwichtel“ in Luckau (1), die Kita „Storchennest“ Golßen (1), die Kita „Parkspatzen“ in Luckau (1), die Kita „Unter den Linden“ Lübben (1) und die Kita „Kleine Waldgeister" Zeuthen (1).

