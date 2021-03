Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 30.3.2021

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald bleibt angespannt. Am Dienstag meldete das Brandenburger Landesamt für Gesundheit 30 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 108,3. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet. Somit liegt der Inzidenzwert am zweiten Tag in Folge erneut über 100. Sobald der Wert von 100 für drei Tage überschritten wird, werden Lockerungen wieder zurückgenommen.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Seit Anfang des vergangenen Jahres sind somit insgesamt 5720 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 317 Personen, 5182 gelten als mittlerweile genesen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Schätzwert. Es gibt keine Meldepflicht für Genesungen.

Seit Ausbruch der Pandemie im März vergangenen Jahres sind 221 Menschen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Am 25. März meldete das Landesamt für Gesundheit zuletzt einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Dahme-Spreewald.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) befinden sich aktuell sechs Personen auf einer Intensivstation, davon müssen derzeit drei künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen im Landkreis 37 Intensivbetten zur Verfügung, in denen Patienten beatmet werden können, zehn davon sind derzeit frei.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die am stärksten betroffene Gemeinde sind mit Stand vom Freitag Königs Wusterhausen mit 63 aktiven Fällen. Dahinter folgen Schönefeld (45), Lübben (37), Wildau (29), Mittenwalde (16), Schulzendorf (16), das Amt Unterspreewald (12), das Amt Lieberose/Oberspreewald (10), Zeuthen (10), Luckau (9), Heidesee (9), das Amt Schenkenländchen (9), Bestensee (9), Heideblick (4), Eichwalde (4) und Märkische Heide (2). Die Zahlen werden vom Gesundheitsamt des Landkreises berechnet. Demnach gilt jeder, der keine Auffälligkeiten zeigt, nach zwei Wochen als genesen. Das Land Brandenburg nimmt eine längere Frist als Grundlage. Deshalb können die Zahlen an dieser Stelle von der Gesamtzahl der Genesenen abweichen.

Gesundheitsamt ermittelt in Einrichtungen

Das Gesundheitsamt ermittelt in unterschiedlichen Ausbruchsgeschehen. Der letzte Stand dieser Informationen ist vom 19. März.

Das Gesundheitsamt meldet Coronafälle in folgenden Einrichtungen im Landkreis: Kita „Am Markt“ in Wildau, Kreisvolkshochschule Lübben, Humboldt-Gymnasium Eichwalde, AWO Seniorenheim Wildau, K&S Seniorenresidenz Lübben und Altersgerechtes Wohnen „Hospital zum Heiligen Geist“ Luckau.

Von MAZ-online