Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 5.03.2022

Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald sind weiterhin hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Samstag, 5. März, insgesamt 395 Dahme-Spreewald liegt damit über dem landesweiten Inzidenzwert von 1577,5.

Seit Beginn der Pandemie gab es 37.683 bestätigte Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald, der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 352 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat nach eigenen Angaben den Sonntagsdienst eingestellt, so dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag nicht mehr angegeben werden können.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind zehn Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt. 30 von 34 verfügbaren Intensivbetten sind insgesamt belegt. Zuletzt wurden nach Angaben des Gesundheitsamtes ein Patient intensivmedizinisch behandelt. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Wo kann ich mich in LDS impfen lassen?

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte. Es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten. Im A10-Center in Wildau werden nach aktuellem Kenntnisstand weiterhin Impfungen verabreicht.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Derzeit werden weder Infektionszahlen noch Verstorbenenzahlen zu einzelnen Gemeinden mehr ausgegeben.

Wieder kostenlose Corona-Tests

Es gibt wieder kostenlose Corona-Bürgertests. Testen sollen sich nun auch wieder vollständig geimpfte Personen, da auch sie sich mit dem Covid-19 anstecken können und das Virus ebenfalls weitergeben können. Hier finden Sie die uns bekannten Teststellen in Dahme-Spreewald.

