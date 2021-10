Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 7.10.2021

Dahme-Spreewald

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald in den vergangenen Wochen immer wieder auf und ab ging, meldet der Kreis am Donnerstag einen deutlichen Anstieg. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 39,8, nachdem er am Tag zuvor noch bei 28,3 war.

Grund dafür ist die Anzahl der Neuinfektionen in LDS. So wurden 33 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, deutlich mehr als in den vergangenen Monaten. Zuletzt gab es Anfang Mai so viele bestätigte neue Corona-Fälle an einem Tag.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 7 618 Menschen im Landkreis positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Anzahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern bleibt am Mittwoch auf dem gleichen Niveau, wie am Vortag. Fünf Corona-Erkrankte befinden sich derzeit im Krankenhaus. Von ihnen muss jedoch keiner auf einer Intensivstation behandelt werden.

Am 6. Oktober meldete das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Somit steigt die Anzahl der Corona-Verstorbenen im Landkreis auf 257. Zuletzt verstarb am 8. September ein Mensch an den Folgen einer Corona-Infektion.

Gutes Impfangebot in LDS

Im Landkreis Dahme-Spreewald ist das Impfangebot in Arztpraxen ein absoluter Vorreiter in Brandenburg. „Wir können die Impfbedarfe im Landkreis gut abdecken“, sagt Landrat Stephan Loge. „Nur durch die Unterstützung der Ärzteschaft im Landkreis, können wir ein flächendeckendes Angebot gewährleisten“, so Loge weiter.

Das Impfzentrum in Schönefeld war zuletzt bis zum 24. September in Betrieb. Wenn die Bedarfsermittlung abgeschlossen ist, wird möglichst vor den Ferien ein Impfangebot den weiterführenden Schulen des Landkreises Dahme-Spreewald unterbreitet.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben, wo 52 Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. In Wildau sind es 43. In Königs Wusterhausen hat es in Zusammenhang mit dem Virus 34 Todesopfer gegeben, in Luckau 22. Die meisten Infektionen weist die Statistik für Königs Wusterhausen aus (1.185, dahinter folgen Schönefeld (973), Lübben (907), Luckau (627) und Wildau (526).

Leichter Rückgang von Teststellen im Landkreis

In Dahme-Spreewald schließen nach und nach einige Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. Aktuell verzeichnet der Landkreis 39 Teststellen im Kreisgebiet, waren es im Frühjahr noch 55. Königs Wusterhausen verzeichnet mit 11 Teststellen die mit Abstand meisten im Landkreis. Bis zum 11. Oktober hat jede Bürgerin und jeder Bürger noch Einmal in der Woche Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Die gibt es unter anderem in den Standorten der Königs Wusterhausener Linden-Apotheke oder im Asklepios Fachklinikum in Lübben.

Von MAZonline