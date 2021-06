Corona in Dahme-Spreewald: Zahlen und Nachrichten vom 7.6.2021

Dahme-Spreewald

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Dahme-Spreewald am Montag wieder leicht gestiegen und liegt nunmehr bei 13,5. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 12,9 gelegen.

Laut Angaben des Gesundheitsministeriums vom 7. Juni wurden am Montag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Am Freitag war eine Person aus der Stadt Wildau im Zusammenhang mit Corona gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind in Dahme-Spreewald 249 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt 7.057 Menschen infizierten sich mit dem Virus.

Der Inzidenzwert liegt weiterhin weit unter dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit lag die Zahl Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge bei 24,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Ab einer Inzidenz von 100 greift noch bis Ende Juni deutschlandweit die sogenannte Bundesnotbremse mit Einschränkungen für das öffentliche Leben, wie nächtliche Ausgangssperren.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Seit Beginn der Pandemie sind in Dahme-Spreewald 249 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. 7.057 Personen sind bisher positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. 6.752 gelten zuletzt als von der Krankheit genesen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Schätzwert. Es gibt keine Meldepflicht für Genesungen. Dahme-Spreewald hat knapp 171.000 Einwohner.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) wird derzeit noch ein Covid-19-Patient auf einer der Intensivstationen in Dahme-Spreewald behandelt. Insgesamt stehen dem Landkreis auf fünf Intensivstationen 37 Betten zu Verfügung, 27 davon sind derzeit belegt.

Diese Gemeinden sind am stärksten betroffen

Die meisten Todesopfer gab es bisher in Lübben (Stand 4. Juni), wo 52 Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. In Wildau sind es 43. In Königs Wusterhausen hat es in Zusammenhang mit dem Virus nunmehr 32 Todesopfer gegeben, in Luckau 21, in der Gemeinde Schulzendorf und im Amt Unterspreewald jeweils 14. Weitere Tote gab es im Amt Schenkenländchen (10), Zeuthen (10), Schönefeld (8), Heidesee (8), Heideblick (8), Amt Lieberose/Oberspreewald (8), Mittenwalde (7), Bestensee (5), Märkische Heide (4), Eichwalde (3).

Die meisten akuten positiven Fälle verzeichnet derzeit Königs Wusterhausen mit 12 Fällen, es folgen Luckau mit 11 und Schönefeld mit 10 Fällen. Es folgen die Gemeinde Heideblick (5), Lübben (4), das Amt Unterspreewald (4), das Amt Lieberose/Oberspreewald (3), Wildau (3), Zeuthen (3) und Schulzendorf (2). Jeweils nur ein akuter Fall ist derzeit in Märkische Heide Eichwalde, Heidesee, Mittenwalde, Bestensee und im Amt Schenkenländchen gemeldet.

Immer mehr Teststellen im Landkreis

Im Landkreis entstehen immer mehr Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. Aktuell verzeichnet der Landkreis 55 Teststellen im Kreisgebiet. Allein 14 davon befinden sich in Königs Wusterhausen. Einmal in der Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Die gibt es unter anderem in den Standorten der Königs Wusterhausener Linden-Apotheke oder im Asklepios Fachklinikum im Amt Schenkenländchen. Ab dem 7. April bietet die Gemeinde Schulzendorf in Kooperation mit der VS Bürgerhilfe gGmbH ebenfalls kostenfreie Corona-Tests für Einwohner der Gemeinde an. Auch im A10 Center wurde nun ein Testzentrum eingerichtet – dort sind auch Samstag Tests möglich.

Von MAZonline