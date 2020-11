Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt weiter kritisch. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 51 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald aktuell bei 103,6 und deutlich über dem kritischen Wert von 50. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Aktuelle Corona-Zahlen für Dahme-Spreewald

Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr diesen Jahres sind insgesamt 1276 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 186 Personen. Inzwischen werden 27 davon stationär im Krankenhaus behandelt, 149 befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Nach Angeben des Landkreises befinden sich derzeit zwei Personen auf einer Intensivstation und müssen künstlich beatmet werden. Im Landkreis stehen insgesamt 51 Intensivbetten zur Verfügung. Seit Ausbruch der Pandemie im März sind insgesamt zehn Personen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, zuletzt ein Patient aus Schönefeld.

Die aktuellen Neuinfektionen lassen sich nicht auf ein einziges Ausbruchsgeschehen zurückführen, sie verteilen sich über den gesamten Landkreis. Allerdings stellt der Landkreis aktuell keine Daten zu den tatsächlichen Infektionszahlen in den Gemeinden zur Verfügung. Die meisten Infektionen gab es zuletzt aber in Königs Wusterhausen und Schönefeld.

Diese Einrichtungen sind von Ausbrüchen betroffen

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit in unterschiedlichen Ausbruchsgeschehen. Gute Neuigkeiten aus Lübben: Die K&S Seniorenresidenz, die zuletzt 38 positive Tests meldete, ist seit Montag coronafrei. Im AWO-Wohnpark „Schloß Glienig“ in Steinreich sind derzeit 11 Personen betroffen. Zwei Fälle wurden in der Wohngemeinschaft „Slawaer Weg“ in Luckau gemeldet.

In der Gesamtschule Königs Wusterhausen ist die Zahl der Infektionsfälle auf drei angestiegen. In Schönefeld sind zwei Schulen betroffen: In der Grundschule Astrid Lindgren sind es mittlerweile drei Fälle und in der Evangelischen Schule Schönefeld wurde eine Person positiv getestet. Im Bohnstedt-Gymnasium Luckau sind zwei Personen positiv auf den Virus getestet worden. Die Grundschule Golßen und die Grundschule Schulzendorf meldeten jeweils einen neuen Corona-Fall.

In der Kita „Spatzennest“ in Lieberose sind die meisten Infektionsfälle zu verzeichnen: Acht Kinder und Erzieher wurden positiv auf das Coronavirus getestet. In Königs Wusterhausen sind derzeit zwei Kitas betroffen: In der Kita „Räuberberg“ und in der Kita „Steinbergwichteln“ wurde jeweils eine Erzieherin positiv getestet. Neu betroffen sind die Kitas „Wirbelwind“ in Neu Lübbenau und „Kinderinsel Teupitz am See“, hier wurde jeweils ein Corona-Fall gemeldet.

