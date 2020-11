Dahme-Spreewald

Der Corona-Inzidenzwert ist im Landkreis Dahme-Spreewald am Wochenende leicht gesunken. Nach 112,4 am Freitag lag der neue Höchstwert am Sonntag bei 104,8 pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Trotzdem gab es zehn Neuinfektionen am Wochenende.

Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Infektionen nun bei 840. Das sind 10 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. 579 Menschen gelten inzwischen als wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht weiter erhöht und bleibt bei zehn Infizierten, die mit oder an Corona verstorben sind. Aktuell sind 251 Menschen infiziert. 228 befinden sich in häuslicher Isolation, 23 in stationärer Behandlung. Am Freitag lagen drei von ihnen auf der Intensivstation.

Die am stärksten betroffenen Kommunen waren Ende der vergangenen Woche die Gemeinde Schönefeld mit 185 Infizierten. Es folgten Königs Wusterhausen (163), Lübben (65), Zeuthen (62) und Wildau (53). Die Neuinfizierten verteilen sich auf viele Gemeinden, der Schwerpunkt lag zuletzt jedoch in Königs Wusterhausen. Dort wurden allein 13 neue Fälle registriert. Sieben Mitarbeiter des Wiesenhof-Schlachthofs in Niederlehme wurden bei Routinekontrollen positiv getestet. Das Gesundheitsamt und die Geschäftsleitung hätten die Kontakte der Betroffenen ermittelt und sie isoliert, so der Kreis. Zwei Bewohner des Awo-Seniorenheims in Wildau wurden ebenfalls positiv getestet, auch dort wurden weitere Tests veranlasst. Ebenfalls im Awo-Wohnpark „Schloss Glienig“ gibt es zwei Fälle. Positiv getestet wurde zudem eine Erzieherin der Kita „Zwergenland“ in Bindow. 33 Kinder und acht Erzieher werden nun getestet.

Von MAZonline