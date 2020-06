Dahme-Spreewald

Die aktuelle Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald entspannt sich weiter. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet am Mittwoch eine erkrankte Person aus Königs Wusterhausen und eine aus dem Amt Unterspreewald als genesen. Damit verringert sich die Zahl der akut an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten Personen in Dahme-Spreewald auf acht.

Weiterhin erfreulich: Zwei der drei Patienten, die wegen ihrer Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden mussten, wurden entlassen. Damit wird aktuell nur noch eine erkrankte Person stationär behandelt. Insgesamt sind nach wie vor 253 Infektionen mit dem Cornavirus Sars-Cov-2 in Dahme-Spreewald nachgewiesen. Die Zahl ist seit einer Woche stabil.

Von Oliver Fischer