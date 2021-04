Dahme-Spreewald

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 44 Corona-Neuinfektionen in Dahme-Spreewald. Das ist der höchste Wert in ganz Brandenburg: Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit wurden in keinem anderen Landkreis an dem Tag mehr Fälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit aktuell bei 133,5 und somit erneut über der kritischen Marke von 100. Nach den aktuellen Bestimmungen der Brandenburger Landesregierung greift die Corona-Notbremse, wenn der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 100 liegt. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis.

Corona-Notbremse in Dahme-Spreewald

Seit Montag gelten also auch in Dahme-Spreewald nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 22 und 5 Uhr darf das Haus nur aus einem triftigen Grund verlassen werden. Erlaubt sind beispielsweise Ausnahmen zur Versorgung von Tieren oder zum Besuch von Lebenspartnern. Auch die Arbeit oder die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen gelten als triftiger Grund. Am Donnerstag wird außerdem der Bundesrat über eine bundesweite Corona-Notbremse abstimmen.

Das Gesundheitsamt Dahme-Spreewald musste auch am Mittwoch wieder zwei Corona-Tote melden. Seit Ausbruch der Pandemie hat das Virus im Landkreis bisher 233 Todesopfer gefordert. Insgesamt haben sich seit Anfang des vergangenen Jahres 6370 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Sars-CoV-2 angesteckt. Als aktuell infiziert gelten derzeit 405 Personen, 5732 als mittlerweile genesen.

610 Fälle von Mutationen gemeldet

Bei den gemeldeten Corona-Fällen häuft sich auch die Anzahl der Mutationen. Wie Kreissprecher Bernhard Schulz auf MAZ-Anfrage bestätigte, habe es sich bisher bei 610 Corona-Fällen um eine Mutation des Virus gehandelt. Dabei sticht mit 601 Fällen die britische Variante hervor.

Auch mit Blick auf die Intensivstationen im Landkreis bleibt die Corona-Lage weiterhin ernst. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) sind aktuell 31 der 35 Intensivbetten im Landkreis belegt, auf denen Patienten notfalls auch beatmet werden können. Sechs Covid-19-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden, davon braucht derzeit niemand eine künstliche Beatmung.

Von Johanna Apel