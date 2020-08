Dahme-Spreewald

Die Ausbreitung der Corona-Epidemie hat sich zwar verlangsamt. Dennoch meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald in dieser Woche drei Neuinfektionen. Zuvor war Dahme-Spreewald nahezu „coronafrei“. Am Montag, 3. August, gab es noch insgesamt einen bekannten Fall. Seit Dienstag sind drei neue Covid-19-Fälle hinzugekommen. Ein Patient ist mittlerweile wieder genesen, so dass es aktuell drei Corona-Infizierte gibt.

Die Neu-Infizierten stammen aus den Orten Königs Wusterhausen, Schönefeld und Wildau. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, steht keiner der jüngsten Fälle im Zusammenhang mit der Märkischen Geflügelhof-Spezialitäten GmbH in Niederlehme, bei der es zuletzt eine Reihe von Neuinfektionen gegeben hatte (die MAZ berichtete).

Es handelt sich um Reiserückkehrer

Bei den letzten vier positiv getesteten Personen im Landkreis Dahme-Spreewald (ein Patient gilt als wieder genesen) handelte es sich um Reiserückkehrer aus Kroatien, Mazedonien, der Türkei und Bolivien. Bei den beiden letztgenannten Ländern handelt es sich um vom Robert-Koch-Institut eingestufte Risikogebiete.

Die drei positiv getesteten Personen befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamts in häuslicher Quarantäne.

Von Josefine Sack