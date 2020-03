Königs Wusterhausen

Die Stadt Königs Wusterhausen hat eine Konsequenz aus Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung am Wochenende gezogen. Bei dem sonnigen Wetter sei es zu Menschenansammlungen auf der Badewiese in Wernsdorf gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Solche Menschenansammlungen sind aufgrund des neuartigen Cornavirus derzeit untersagt. In der Stadt hat man sich deshalb dazu entschieden, die Badewiese ab sofort zu sperren. Außerdem werden auch das Strandbad Neue Mühle nach derzeitigem Stand nicht geöffnet.

Die Stadt hat überdies die Höfenacht abgesagt, die am 6. Juni stattfinden sollte. Einschränkungen gibt es auch bei der Infrastruktur. Das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg habe das Rathaus darüber informiert, dass bis auf weiteres die öffentlichen W-Lan-Hotspots abgeschaltet sind. So sollen mögliche Menschenansammlungen an diesen Stellen vermieden werden. Die Stadt betreibt unter anderem einen solchen Hotspot am Bahnhof.

Von Oliver Fischer