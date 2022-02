Dahme-Spreewald

Die Omikron-Welle schlägt derzeit in Dahme-Spreewald etwas weniger stark zu als in anderen Landkreisen Brandenburgs, aber die Positivmeldungen und die entsprechenden Auswirkungen an Kitas, Schulen, Unternehmen und für die Beschäftigten im Gesundheitsamt sind trotzdem enorm. Am Mittwoch wurden 568 Neuinfektionen für den Landkreis gemeldet, das ist der bislang zweithöchste Tageswert seit Pandemiebeginn. Die Inzidenz liegt weiter deutlich über 1400.

Nach wie vor am stärksten betroffen sind Schulkinder zwischen 5 und 14 Jahren. In dieser Altersgruppe ist derzeit jedes vierte Kind im Landkreis infiziert. Ebenfalls überdurchschnittliche Infektionsraten weist die Altersgruppe 15 bis 34 Jahre auf. Entsprechend meldete das Gesundheitsamt zuletzt auch die größten Häufungen von Coronafällen nach wie vor an Schulen.

22 Schulen und zehn Kitas in Dahme-Spreewald mit Ausbrüchen

An 22 Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis sind derzeit Corona-Ausbrüche bekannt. In Kindertagesstätten nehmen die Ausbrüche auch zu. Dort sind kreisweit aktuell zehn Kitas betroffen. Einige davon haben bereits auf Notbetrieb umgestellt oder sind gänzlich geschlossen worden.

Die Lage an den Krankenhäusern ist aber nach wie vor stabil. Von den 33 coronapositiven Patienten, die aktuell in einem Krankenhaus im Landkreis behandelt werden, liegen nur vier auf einer Intensivstation. Drei müssen künstlich beatmet werden.

LDS hebt auch 2G im Einzelhandel auf

Trotz der hohen Inzidenz wurden in Dahme-Spreewald am Mittwoch die Corona-Maßnahmen gelockert. So wurde die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben. Sie war seit Mitte Dezember in Kraft. Zudem gilt in Geschäften nur noch eine FFP-2-Maskenpflicht. Die 2G-Regel für den Einzelhandel wurde außer Kraft gesetzt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Impfungen hatte der Landkreis am Montag angekündigt, dass das Impfangebot weiter reduziert wird. Für den Norden des Landkreises am wichtigsten ist die Schließung der Impfstelle in der Königs Wusterhausener Dinter-Halle. Dort wird am Donnerstag letztmalig geimpft.

Von Oliver Fischer