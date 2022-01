Corona in LDS: Bislang zwei Omikron-Fälle im Landkreis

Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald steigen wieder leicht an. Am Montag wurden 68 neue bestätigte Corona-Fälle für den Landkreis gemeldet. Damit liegt die Inzidenz bei 372. Am Vortag lag sie noch bei 362. Damit verzeichnet der Landkreis den vierten Tag infolge einen Anstieg. Allerdings geht man in der Kreisverwaltung davon aus, dass der starke Rückgang der Corona-Meldungen zwischen den Jahren auch auf fehlende Meldedaten zurückzuführen ist.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür, dass der Anstieg auf Omikron-Fälle zurückzuführen sein könnte, gibt es bislang noch keine konkreten Anhaltspunkte. Zwar sind im Landkreis bereits zwei Omikron-Fälle nachgewiesen worden. Beide Bestätigungen stammen aber aus den Tagen vor Weihnachten. Danach ist kein Omikron-Fall mehr bekannt geworden.

Bei Omikron-Nachweis 14-Tage Quarantäne

Der Landkreis hatte für Omikron-Fälle zuletzt eine gesonderte Verordnung erlassen. Wer positiv auf die neue Variante getestet wird, muss sich sofort in 14-tägige Quarantäne begeben. Diese Regelung gilt auch für symptomlose Verläufe und bei vollständigem Impfschutz. Ein Freitesten ist nicht möglich. Bislang zumindest. Auf Bundesebene wird derzeit erwogen, diese Regelungen auch für die Omikron-Variante wieder zu lockern – auch damit im Fall der erwarteten hohen Ansteckungsraten wichtige Infrastruktur-Einrichtungen wie Krankenhäuser arbeitsfähig bleiben.

In den Krankenhäusern des Landkreises hat sich die Lage inzwischen stabilisiert. 30 coronapositive Patienten werden in ein der Kliniken im Landkreis behandelt. Acht von ihnen liegen auf einer Intensivstation, sechs werden künstlich beamtet.

Von Oliver Fischer