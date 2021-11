Wildau

Der Kreis-Beigeordnete Stefan Wichary gab in der jüngsten Sitzung des Gesundheitsausschusses in Wildau Einblicke in die aktuelle Situation im Gesundheitsamt. Diese sei angesichts der immensen Meldezahlen dramatisch. Allein in den vergangenen sieben Tagen habe es mehr als 1500 Fälle gegeben, so Wichary.

Damit sei das Gesundheitsamt in Dahme-Spreewald derzeit von den reinen Fallzahlen das am stärksten belastete Gesundheitsamt in Brandenburg. „Am Donnerstag kamen von fünf Uhr bis abends um 23 Uhr neue Positivmeldungen im Zwei-Minuten-Takt rein“, so der Dezernent.

Gesundheitsamt LDS ist „völlig überfordert“

Angesichts dieser Zahlen sei klar, dass das Gesundheitsamt trotz Aufstockung und Hilfe von externen Kräften völlig überfordert sei. Das habe auch Auswirkungen auf die leistbare Arbeit. „Kontaktnachverfolgung und Quarantänen werden zum Teil sinnlos, weil wir teilweise Bearbeitungszeiträume von zehn Tagen haben“, so Wichary.

Auch die Einarbeitung neuer Kräfte sei wegen der hohen Fallzahlen nicht mehr möglich. Amtsärztin Dagmar Sissolak sprach von einer Überlastung des gesamten Amtes, in dem „viele nachts kaum mehr schlafen können“.

Krankenstand in Kreisverwaltung LDS bei 30 Prozent

Erschwerend hinzu komme, dass in der gesamten Kreisverwaltung der Krankenstand inzwischen bei etwa 30 Prozent liege. Auch das Gesundheitsamt ist betroffen. Entsprechend fallen derzeit bis auf die Einschulungsuntersuchungen fast alle Aufgaben aus, die nichts mit Corona zu tun haben.

Bei den Kontaktnachverfolgungen beschränke man sich auf das häusliche Umfeld. Die Priorität sei inzwischen klar auf die Bearbeitung von Fällen in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. „Dort können wir Leben retten“, so Wichary.

Bei Schulen hingegen entscheide man sich nur in Ausnahmefällen für Schließungen. „Es gilt die Maxime, dass Einrichtungen, Klassen und Gruppen möglichst offen zu lassen sind. Es besteht nur ein geringes Risiko in der Altersklasse. Eine Schließung kann aber Nachteile für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder zufolge haben“, so Wichary.

Von Oliver Fischer