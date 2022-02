Dahme-Spreewald

Die Pandemielage in Dahme-Spreewald bleibt ambivalent. Einerseits sind die Infektionszahlen hoch, andererseits ist die Situation in den Krankenhäusern weiter entspannt.

Die Zahlen: Am Sonnabend meldete das Landesamt für Gesundheit 443 Neuinfektionen für den Landkreis. Am Sonntag waren es 44, die Zahlen am Sonntag sind aber immer niedrig, weil viele verantwortliche Stellen am Sonnabend nicht arbeiten und entsprechend auch keine Positivmeldungen aufnehmen. Die Inzidenz liegt damit für den Landkreis weiter auf Rekordniveau. Am Sonntag verzeichnete Dahme-Spreewald eine Inzidenz von 1597.

Höchste Inzidenz bei 5 bis 14-Jährigen

Am stärksten breitet sich das Corona-Virus nach wie vor in der Altersgruppe 5 bis 14 Jahren und 15 bis 32 Jahren aus. In dieser Altersgruppe sind die Corona-Fälle überdurchschnittlich hoch, während auf die über 80-Jährigen – Inzidenz in dieser Altersgruppe 371 – nach wie vor nur vergleichsweise wenige Infektionen kommen.

In den Krankenhäuser nimmt zwar die Zahl der infizierten Patienten langsam wieder zu – sie liegt aktuell bei knapp 40 im Landkreis. Allerdings meldete der Landkreis auch zwei Ausbrüche in Krankenhäusern. Das heißt, dass nicht alle coronapositiven Patienten wegen ihrer Infektion im Krankenhaus liegen.

Fünf positive Intensivpatienten in Dahme-Spreewald

Zuletzt sind auch keine neue Intensivpatienten hinzugekommen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, Divi, meldet derzeit fünf coronapositive Intensivpatienten im Landkreis. Die Zahl bleibt seit Wochen stabil. Das gleiche gilt für die Zahl der Verstorbenen. Die letzten beiden Todesopfer, die in der vorigen Woche in die Statistik eingegangen sind, waren Nachmeldungen von Patienten, die in anderen Landkreisen behandelt wurden und bereits im Laufe des Januar verstorben waren.

Immer mehr Cluster in Schulen und Kitas

Die Kreisverwaltung hatte zuletzt auch gemeldet, dass zwar innerhalb der ersten sechs Wochen des laufenden Jahres schon mehr Corona-Fälle bekannt wurden, als im gesamten vorigen Jahr. Dass gleichzeitig aber die Zahl derjenigen, die an oder mit Covid 19 sterben, deutlich gesunken ist.

Problematisch sind die hohen Infektionszahlen aktuell vor allem für Schulen und Kitas, die teilweise Probleme haben, den regulären Betrieb aufrecht zu halten.

Von Oliver Fischer