Corona in LDS: Inzidenz sinkt weiter leicht

Dahme-Spreewald

Die Corona-Inzidenz in Dahme-Spreewald sinkt weiter leicht. Die Todeszahlen bleiben aber weiter hoch. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit vier weitere Corona-Tote in Dahme-Spreewald. Am Dienstag waren sechs Tote gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 317. Seit September, dem Beginn der vierten Welle, sind 64 Menschen in LDS an oder mit Corona gestorben.

142 Neuinfektionen am Mittwoch in LDS

Für Mittwoch meldete das Landesamt 142 bestätigte Neuinfektionen. Das sind etwas weniger als am Mittwoch der Vorwoche. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt deshalb auf 583. Der Landkreis gilt damit nicht mehr als Hotspot. Die Einschränkungen für Ungeimpfte bleiben aber bestehen, weil die Hospitalisierungsrate nach wie vor deutlich zu hoch ist.

Laut Landkreis werden derzeit 47 coronapositive Patienten im Krankenhaus behandelt. Zehn Patienten liegen auf einer Intensivstation im Landkreis, neun von ihnen werden beatmet.

Der Landkreis Dahme-Spreewald weist darauf hin, dass Impfwillige im Impfzentrum Schönefeld derzeit kaum mit Wartezeiten rechnen müssen. Ab dem späten Vormittag wird die durchschnittliche Verweildauer mit etwa 40 Minuten angegeben.

Von Oliver Fischer