Die Coronazahlen in Dahme-Spreewald schwanken derzeit stark. Nachdem am Sonnabend weit über 200 Neuinfektionen gemeldet wurden, haben die Zahlen in den folgenden Tagen wieder deutlich abgenommen. Nach 56 neuen Infektionsmeldungen am Montag liegt die Inzidenz im Landkreis bei 503. Dahme-Spreewald rutscht damit erstmals seit langer Zeit deutlich unter den Landesschnitt.

Auffällig dabei: Die hohen Infektionsraten und Inzidenzen betreffen derzeit vor allem die Regionen rund um Berlin. Während im November und Dezember vor allem die südlichen, ländlichen Landkreise und Regionen betroffen waren – auch der Süden von Dahme-Spreewald – sind es jetzt eher die metropolnahen Regionen. Besonders hohe Zahlen werden aktuell auch eher dort gemeldet, wo die vierte Welle im November und Dezember weniger stark zu spüren war.

Inzidenz bei Kindern deutlich niedriger als in Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming etwa sind derzeit die Kinder zwischen 5 und 14-Jahren besonders stark betroffen, in dieser Altersgruppe treten dort derzeit Inzidenzen von weit über 2.000 auf. In Dahme-Spreewald nimmt die Infektionsrate in dieser Altersgruppe auch wieder zu – aber lange nicht auf diesem Niveau. In der Woche vor Weihnachten hatte der Landkreis noch größere Corona-Ausbrüche an 21 Schulen im Kreisgebiet registriert. Aktuell sind nur zwei Schulen betroffen.

Auch in den Kliniken des Landkreises scheint sich die Lage weiter zu entspannen. Aktuell werden nur noch 13 coronapositive Patienten in einem der Krankenhäuser in Dahme-Spreewald behandelt. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der vierten Welle. Sechs davon liegen auf einer Intensivstation, fünf müssen künstlich beatmet werden. Experten gehen aber nach wie vor davon aus, dass die Zahlen in den nächsten Wochen aufgrund der sich rasch verbreitenden Omikron-Variante wieder steigen.

Königs Wusterhausen bietet Impfaktion für Kinder an

Die Stadt Königs Wusterhausen bietet am Mittwoch erstmals eine Impfaktion für Kinder und Jugendliche an. Ab 14 Uhr können Kinder und Jugendliche in Begleitung mindestens eines Erziehungsberechtigten in die Dinter-Halle kommen. Termine werden nicht gemacht. Ein Impfausweis ist mitzubringen. Die Erziehungsberechtigten müssen sich ausweisen können.

Von Oliver Fischer