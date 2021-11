Dahme-Spreewald

Die Zahl der Coronainfektionen in Dahme-Spreewald hat am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht. Das Landesamt für Gesundheit meldete für den Landkreis weitere 153 nachgewiesene Infektionen. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen und liegt erstmals seit Beginn der Pandemie über dem Wert von 400. Sie beträgt jetzt 423.

Die am stärksten betroffene Altersgruppe ist dabei die der Kinder. Das Robert-Koch-Institut weist neuerdings die aktuellen Corona-Zahlen auch aufgeschlüsselt nach Altersgruppen aus. Demnach entfallen in Dahme-Spreewald mehr als ein Drittel aller nachgewiesenen Corona-Infektionen in der vergangenen Woche auf Kinder bis 14 Jahren. In dieser Gruppe wurden in den vergangenen sieben Tagen alleine 262 Fälle nachgewiesen.

Höchste Inzidenz bei Kindern von 5 bis 14 Jahren

In der Altersgruppe der Kinder von 5 bis 14 Jahren liegt die Inzidenz im Landkreis inzwischen bei 1550 je 100.000 Kinder und damit deutlich höher als in jeder anderen Altersgruppe. Tatsächlich sind aktuell laut Landkreis in 19 Schulen und zwölf Kitas Corona-Fälle nachgewiesen. Die Landesregierung hat deshalb in dieser Woche die Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt.

Zusammenhängen können die hohen Zahlen bei den Kindern zum einen damit, dass die meisten Kinder bis 14 Jahren ungeimpft sind. Zum anderen aber auch damit, dass alle Schulkinder regelmäßig getestet werden, womit die Wahrscheinlichkeit, eine Infektion auch bei symptomfreiem Verlauf zu entdecken, deutlich steigt.

Ältere derzeit am wenigsten betroffen

Am wenigsten betroffen sind laut RKI im Landkreis derzeit die so genannten vulnerablen Altersgruppen von 60 bis 79 und die über 80-Jährigen. So erklärt sich auch, dass weiterhin die Zahl der in den Krankenhäusern behandelten Covid-Patienten nur langsam steigt. Zuletzt wurden noch immer 22 corona-positive Patienten in einer Klinik im Landkreis behandelt. Sechs lagen mit schweren Covid-Symptomen auf einer Intensivstation, vier mussten beatmet werden.

Allerdings steigen mit zunehmender Inzidenz auch die Infektionszahlen in dieser Altersgruppe, zumal es laut Landrat Stephan Loge bei den Über-60-Jährigen im Landkreis auch zu den meisten Impfdurchbrüchen kommt. Jeder fünfte Infizierte über 60-Jahren im Landkreis war doppelt geimpft. Bei den Über 80-Jährigen ist der Anteil noch deutlich höher. Eine dritte Impfung – die so genannte Booster-Impfung – erhöht den Schutz aber wieder deutlich. Nach Aussage des Landkreises liegt die Rate der Booster-Impfdurchbrüche in der Altersgruppe Ü-80 bei nur fünf Prozent. In absoluten Zahlen dürften sie es sich angesichts von 30 Infektionen insgesamt in dieser Altersgruppe in der vergangenen Woche um absolute Einzelfälle handeln.

Von Oliver Fischer