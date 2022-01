Corona in LDS: Inzidenz über das Wochenende deutlich gestiegen

Dahme-Spreewald

Die Corona-Inzidenz in Dahme-Spreewald ist am Samstag stark angestiegen, um dann am Sonntag auf diesem Niveau zu verharren. Am Samstag meldete der Landkreis 238 festgestellte Neuinfektionen, damit kletterte die Inzidenz von 515,8 am Freitag auf 578. Am Sonntag wurden dann nur 36 neue Corona-Fälle registriert, womit die Inzidenz sogar leicht sank, auf 572,9. Allerdings werden an den Wochenenden weiterhin weniger Tests durchgeführt und damit auch weniger Fälle festgestellt.

Am Samstag wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet, damit erhöht sich die Zahl an der an und mit dem Virus Gestorbenen im Landkreis auf 339.

Dahme-Spreewald bei Corona-Inzidenz im Landesdurchschnitt

Dahme-Spreewald gehört mit diesen Werten inzwischen nicht mehr zu den Spitzenreitern im Land Brandenburg, sondern liegt ziemlich genau auf dem Landesdurchschnitt. Die landesweite Inzidenz wurde am Sonntag mit 573,2 ausgewiesen. Auf höhere Werte kommen etwa die Nachbarkreise Teltow-Fläming (772,9) und Oder-Spree (672,1) oder die Landeshauptstadt Potsdam (874,7).

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die angrenzenden Berliner Bezirke liegen deutlich höher. Neukölln verzeichnet eine Inzidenz von 1418,5, Treptow-Köpenick 815,0. Deutlich bessere Zahlen gibt es dagegen im Süden: Elbe-Elster meldet 223,6, Oberspreewald-Lausitz 268,5 und Spree-Neiße 355,7.

So ist die Lage auf den Intensivstationen in LDS

Weiter entspannt hat sich die Lage auf den Intensivstationen in Dahme-Spreewald. Am Sonntag lagen noch sechs Corona-Patienten in einem Intensivbett, fünf von ihnen mussten invasiv beatmet werden.

Damit sind 16,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Corona-Patienten belegt. 24,3 Prozent der Intensivbetten waren frei, das sind neun Betten. Das geht aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor.

Als problematisch gilt, wenn weniger als zehn Prozent der Betten frei sind, denn sie werden nicht nur für Corona-Patienten sondern auch für andere Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Patienten nach Operationen gebraucht.

Von Carsten Schäfer