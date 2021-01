Königs Wusterhausen

Die Corona-Inzidenz in Dahme-Spreewald ist erneut leicht gefallen. Am Sonntag meldete das Landesamt für Gesundheit 20 Neuinfektionen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner nun bei 115,3 – am Freitag lag dieser Wert noch bei 164,5. Das war der niedrigste Wert seit Mitte Dezember. Allerdings sind auch drei weitere Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit beträgt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis nun 149.

In den Krankenhäusern scheint sich die Situation derweil langsam zu entspannen. Nach den hier zugrundeliegenden Zahlen des Landesamtes für Gesundheit (die von denen des Landkreises üblicherweise abweichen) befindet sich derzeit im Landkreis keine Person mehr mit einer Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung.

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit wurden seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 4570 Infizierte gezählt. 3835 sind genesen. Es gab 149 Todesfälle. Derzeit sind 586 Menschen in LDS infiziert.

Wie der Landkreis mitteilt, unterstützen seit Donnerstag Bundeswehrsoldaten in Pflegeheimen bei Tests. Die Bewohner der Pflegeeinrichtungen seien derzeit besonders von der Pandemie betroffen, berichtete Landrat Stephan Loge (SPD). „Deshalb ist es wichtig, dass die Beschäftigten regelmäßig getestet werden, um die Bewohnerinnen und Bewohner besser vor einer Ansteckung zu schützen.“ Von Corona-Fällen betroffen sind im Landkreis derzeit mindestens 15 Senioreneinrichtungen.

Von MAZonline