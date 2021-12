Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald nimmt derzeit ab – bleibt aber trotzdem auf überdurchschnittlich hohem Niveau. 61 neue Fälle sind am Montag gemeldet worden. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 831,4 (Land Brandenburg: 643,2) und damit unter dem Schwellenwert von 1000. Nach wie vor gelten verschärfte Auflagen, wie eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte.

Elf Corona-Patienten in LDS auf der Intensivstation

Nach Angaben des Landkreises werden derzeit 53 coronapositive Patienten in einem Krankenhaus im Landkreis behandelt. Elf Covid-Patienten liegen auf der Intensivstation, sechs werden beatmet. Von den zur Verfügung stehenden 37 Intensivbetten waren zuletzt 30 belegt. Der Anteil der Covid-Patienten beträgt laut Intensivregister Divi knapp 38 Prozent. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Seit Beginn der Pandemie gab es 13.821 bestätigte Corona-Infektionen im Landkreis.

Nun wurde das Impfangebot ausgeweitet. Laut Informationen des Landkreises können in der überregionalen Impfstation in Schönefeld aktuell Corona Schutzimpfungen für Personen ab 30 Jahren angeboten werden.

Diese wird mit dem Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben. Seit letztem Freitag unterstützen weiterhin Mitarbeiter der Bundeswehr. Ebenso steht die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. zur Seite.

LDS-Landrat Stephan Loge bedankt sich für die „gute Zusammenarbeit und die ungebrochene Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte sowie des medizinischen Fachpersonals die Impfkampagne stationär und mobil voranzubringen“.

„Ich bitte Sie deshalb, nutzen Sie die Impfangebote Ihrer Ärztinnen und Ärzte und weitere Angebote im Landkreis“, sagt Stephan Loge. Weitere Infos dazu auf der Seite des Landkreises.

Von MAZonline