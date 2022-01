Dahme-Spreewald

Die Kreisverwaltung Dahme-Spreewald will noch einmal verstärkt für die überregionale Impfstation in Schönefeld werben. Dafür wurde ein Kurzfilm gedreht, der seit Mittwoch auf der Internetseite des Landkreises zu sehen ist, und der bei der Jahrespressekonferenz der Kreisverwaltung vorgestellt wurde (hier geht es zum Film).

Kurze Wartezeiten in der Schönefelder Impfstation

Die Werbemaßnahme erscheint notwendig, weil die Auslastung der Impfstation in Schönefeld aktuell vergleichsweise gering ist. Der Vorteil: Anders als in der Königs Wusterhausener Dinter-Halle oder im A10-Center sind die Wartezeiten in Schönefeld fast immer kurz.

Luft nach oben ist auch bei der Impfquote im Landkreis, wie Landrat Stephan Loge (SPD) sagt. Laut vorliegenden Zahlen sind zwar in den Pflegeheimen des Landkreises inzwischen mehr als 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Die Pflegeeinrichtungen waren zuletzt auch nicht mehr Treiber der Infektionen. In der Gesamtbevölkerung des Landkreises liegt die Impfquote aber nur bei rund 60 Prozent.

LDS ist führend bei Teststellen

Immerhin: Die Testkapazitäten im Landkreis sind überdurchschnittlich. Derzeit können in den mehr als 60 Teststellen im Landkreis rund 375.000 Tests pro Monat abgearbeitet werden, so Loge. Zum Vergleich: Insgesamt verzeichnete der Landkreis seit März vorigen Jahres „nur“ 400.000 Bürgertests.

Die Coronazahlen haben sich derweil wieder auf hohem Niveau stabilisiert. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit 143 neue Corona-Fälle für Dahme-Spreewald.

Damit sank die Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht und liegt jetzt bei 558. Sie gehört aber nach wie vor zu den höchsten im Land Brandenburg. Derzeit ist die Infektionsrate nur in Teltow-Fläming noch höher.

Lage in den Kliniken in Dahme-Spreewald weiter stabil

Die Lage in den Krankenhäusern des Landkreises bleibt ebenfalls stabil. Der Landkreis meldete am Mittwoch 18 coronapositive Patienten. Weiterhin werden sieben Patienten auf einer Intensivstation behandelt und vier von ihnen künstlich beatmet.

Von Oliver Fischer