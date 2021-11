Dahme-Spreewald

Der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD) hat eine Wiederöffnung des Testzentrums in Schönefeld unter Federführung des Landkreises ausgeschlossen. Der Landkreis habe das Impfzentrum in Schönefeld am 30. September geschlossen. Es nun einen Monat später wieder öffnen zu wollen, sei unrealistisch, so Loge am Mittwoch im Kreistag.

„Diese großen technischen Einrichtungen zu schließen war eine unwahrscheinliche Organisationsarbeit. Sie sofort wieder zu öffnen ist nicht möglich, das geht so nicht“, sagte Loge. Er hoffe, dass sowohl die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) als auch das Land Brandenburg deutlich machen, dass sie anstehenden Aufgaben alleine bewältigen.

Ministerium lehnt Wiedereröffnung von Impfzentren ebenfalls ab

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Ende Oktober an die Länder und Kommunen appelliert, die regionalen Impfzentren wieder zu öffnen. Angesichts der steigenden Inzidenzen und der anstehenden Boosterimpfungen für besonders gefährdete Gruppen sei eine Wiedereröffnung der Impfzentren sinnvoll, sagte Spahn.

Im Brandenburgischen Gesundheitsministerium hatte man dieses Ansinnen aber zu Wochenbeginn auch schon zurückgewiesen. Man sehen dafür keine Notwendigkeit und setze auf ambulante und mobile Impfstrukturen, hieß es. Das Problem sei nicht die Organisation von Impfstrukturen, sondern dass sich immer weniger Menschen impfen lassen.

LDS-Landrat Stephan Loge zu Nachverfolgung: „Wir sind am Limit“

An mobilen Impfteams werde man sich bei Bedarf gerne beteiligen, sagte Loge am Mittwoch. „Aber da fehlen derzeit auch noch einige Voraussetzungen, die das Ministerium erfüllen muss.“

Loge warnte gleichzeitig vor einer Überforderung des Gesundheitsamtes angesichts des steigenden Aufwandes durch die Nachverfolgung von Infektionsfällen. „Wir sind am Limit“, so Loge. Da dafür auch keine Unterstützungskräfte der Bundeswehr mehr zur Verfügung stünden, könne das Gesundheitsamt viel mehr nicht leisten. „Wir versuchen, unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen, aber dann geht eben nicht mehr alles in der geforderten Geschwindigkeit“, so Loge.

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat aktuell eine Corona-Inzidenz von 115,4. 13 Personen liegen mit einem schweren Krankheitsverlauf im Krankenhaus, vier davon müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden. Anfang der Woche hatte der Landkreis zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis auf 259. Seit diesem Sommer sind sechs Menschen im Landkreis an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

