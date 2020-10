Dahme-Spreewald

Eltern, Erzieher und Kinder im Königs Wusterhausener Ortsteil Zeesen können aufatmen: Sämtliche Corona-Tests, die das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald Ende vergangener Woche aufgrund eines Corona-Falls im Hort der Grundschule Zeesen vornehmen musste, sind negativ ausgefallen.

Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Erzieher, der in der Einrichtung arbeitet, positiv auf Corona getestet worden war (die MAZ berichtete). Mitarbeiter des Gesundheitsamtes testeten am Freitag insgesamt neun betroffene Kinder und 17 Erzieher aus dem Umfeld des betroffenen Mitarbeiters auf Covid-19. Die Stadt Königs Wusterhausen entschied sich, den Hort vorsorglich bis zum 19. Oktober zu schließen. Für die Kinder wurde unterdessen eine Notfallbetreuung in anderen städtischen Einrichtungen organisiert.

Im Landkreis Dahme-Spreewald hat sich die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um sieben erhöht. Von den sieben Neuinfektionen betreffen allein fünf die Gemeinde Schönefeld. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Dienstag 383 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie.

Momentan 34 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald infiziert

Momentan gelten 34 Personen im Landkreis als tatsächlich infiziert. Eine Person wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Dahme-Spreewald bei 19,9. „Unser Ziel ist es, den Inzidenzwert gering zu halten, deshalb ist es wichtig weiterhin die Hygienemaßnahmen zu beachten, Abstand zu halten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, appellierte Vizelandrätin Susanne Rieckhof ( SPD).

Von Josefine Sack